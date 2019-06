Francesca De Andrè dopo le polemiche si difende | “Sono stata vera”

Grande Fratello - Francesca De André sui social : "Non sono stata leggera - ho passato momenti molto difficili" : "Eccoci qua…! sono tornata", ha esordito sul suo profilo Instagram Francesca De André dopo l'uscita dal Grande Fratello. "Ringrazio di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata" ha scritto la nipote di Faber, che è stata sicuramente uno dei personaggi più d

Grande Fratello : la famiglia di Gennaro Lillio ostacola l'amore con Francesca De Andrè? : La famiglia di Gennaro Lillio non sembra entusiasta della sua conoscenza con Francesca De Andrè e si allinea agli utenti del web che criticano la gieffina.

Francesca De André fa pace con Malgioglio al GF16 : 'Ho dato il peggio - non sono cattiva' : Francesca De André, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello 16 ad un passo dal traguardo finale, è arrivata negli studi del programma. Qui la gieffina ha avuto modo di confrontarsi con Cristiano Malgioglio e di fare pace con lui dopo settimane di tensioni e scontri a distanza. La 29enne genovese è stata accolta dal calore del pubblico, nonostante sia stata la concorrente più discussa e criticata di questa sedicesima edizione del reality

GF - Francesca De André non vince ma non si smentisce : l'hanno notato tutti : Il GF 16 è finito con la vittoria di Martina Nasoni, la concorrente più piccola di questa edizione. Tra i 7 concorrenti rimasti, Erika è stata la prima a uscire dalla Casa, seguita da Francesca De André, anche in finale protagonista di scontri con Taylor Mega, Mila Suarez e Cristiano Malgioglio. Poi è stata la volta di Gennaro, quindi di Daniele e di Gianmarco Onestini. Ultimi a rimanere nella casa Enrico e Martina, prima della proclamazione

Taylor Mega Vs Francesca de Andrè - lite in diretta/ 'Hai rotto le pal*e!' - ma oggi... : Taylor Mega è pronta allo scontro: questa sera tornerà nella casa del Grande Fratello 16 per il confronto finale con Francesca De Andrè.

Grande Fratello - Francesca De Andrè contro Taylor Mega : "Le tue mutande..." : Durante la finale del Grande Fratello 2019 epico scontro tra Francesca De Andrè e Taylor Mega. Le due si sono confrontate in un ultimo faccia a faccia. "Sei famosa perché cambi gli uomini come cambi le mutande", ha detto finemente Francesca a Taylor. "Ma tu sei venuta al Grande Fratello per farti o

Ti ho denunciata! Le parole di Francesca De André... vince Martina Nasoni : Il Grande Fratello 16 è finito e ha trionfato Martina Nasoni. Erano sette i concorrenti approdati all'ultima puntata, via via eliminati, tra filmati celebrativi e commosse visite dei parenti. Erika è stata la prima, seguita da Francesca De André, anche in finale protagonista di scontri con Taylor Mega, Mila Suarez e Cristiano Malgioglio. Poi è stata la volta di Gennaro, quindi di Daniele e di Gianmarco Onestini. Ultimi a rimanere nella casa

Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019 : La ragazza di latta di Irama ha battuto Francesca de Andrè (e non solo) : Un altro programma tv ha chiuso i battenti in vista dell'estate ma tutto è già pronto per la prossima, confermatissima stagione. Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019 lasciandosi alle spalle la casa di Cinecittà che per oltre due mesi l'ha vista innamorarsi, sbroccare, sorridere con i suoi compagni ma anche litigare soprattutto con Francesca de Andrè. Proprio quest'ultima è stata ancora protagonista del programma ieri sera sin dalla

Francesca De Andrè eliminata/ Delirio del pubblico e sui social - Grande Fratello - : Francesca De Andrè eliminata dal Grande Fratello 16: la concorrente più discussa di quest'edizione esce dalla casa tra il Delirio del pubblico

Mila Suarez querela Francesca De André. Lei : "Hai bisogno di soldi?" : Francesca De André: la provocazione a Mila Suarez alla finale del GF 16 Francesca De André è stata una delle prime concorrenti a essere eliminate durante la finale del Grande Fratello. Una volta arrivata in studio, la concorrente ha rivisto il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia e ovviamente non si potevano non menzionare le numerose liti con Mila Suarez. Alla bella modella marocchina è stato chiesto di

Francesca De André dice addio a Giorgio : "Hai rovinato tutto!" : Grande Fratello: Francesca De André ha lasciato Giorgio Tambellini Stasera conosceremo il nome del vincitore del GF 16, ma prima bisogna chiudere qualsiasi argomento lasciato in sospeso. Prima tra tutti il rapporto tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. Questa sera, poco prima di conoscere il verdetto finale, la concorrente di Barbara d'Urso ha detto addio al suo fidanzato, attraverso una lettera che la produzione ha provveduto a

Grande Fratello 16 - Francesca de Andrè commenta l'ultimo post su Instagram di Giorgio Tambellini : "Non ho visto un uomo distrutto dal dolore" : Giorgio Tambellini, da sogno a incubo. Per Francesca de Andrè la finale del Grande Fratello 16 ancora una volta riserva una sorpresa negativa, sono gli ultimi post su Instagram del suo ex fidanzato che l'ha tradita come da lei scoperto qualche settimana fa in un confronto di fuoco che ha portato la concorrente in crisi.Barbara d'Urso mostra gli scatti. In una foto Tambellini scrive "E' difficile far capire uno stato d'animo ... Sorrido tutti