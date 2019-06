Campidoglio, Pm chiede 2 anni per Marra

La Procura di Roma ha chiesto la condanna a 2di reclusione per Raffaele, ex capo del personale del, nell'ambito del processo che lo vede imputato per abuso d'ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato, a capo della direzione Turismo del comune di Roma. Si tratta della stessa vicenda per la quale è stata sotto processo la Raggi poi assolta dall'accusa di falso l'11 novembre scorso. Nella requisitoria il pm Dall'Olio ha detto: "L'imputato ha avuto un ruolo assolutamente attivo".(Di martedì 11 giugno 2019)