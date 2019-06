Xbox trionfa a E3 2019 | tutte le novità e i giochi annunciati da Microsoft

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il marchioè riuscito certamente a brillare in occasione dell'E3. Merito della conclamata assenza di Sony tra le luci e i colori della fiera losangelina, ma anche e soprattutto di una conferenza piuttosto solida. Certo, sono mancate sequenze incisive di gameplay per i titoli più attesi e per i nuovi annunci, ma la carne al fuoco è decisamente tanta. Senza dimenticare un primo sguardo alla next-gen, con il reveal ufficiale di Project Scarlett. Siete pronti a scoprire il ricco menù del colosso di Redmond? Jump in! L'E3disi apre con un nuovo trailer di The Outer Worlds, gioco di ruolo plasmato dai ragazzi di Obsidian Entertainment, autori - tra le altre cose - di Fallout New Vegas. Il filmato svela pure la data di uscita ufficiale, fissata al 25 ottobre di quest'anno. https://www.youtube.com/watch?time continue=1&v=XmyF8IjfSUI Tra i titoli presentati ...

OptiMagazine : #Xbox trionfa a #E32019 - tutte le novità e i giochi annunciati da #Microsoft -