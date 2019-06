VIDEO F1 | la Ferrari presenta ricorso contro i 5 secondi di penalità inflitti a Vettel

Formula 1 – Il bel discorso di Binotto e il folle urlo di Vettel : il team radio Ferrari dopo la pole di Seb in Canada è pazzesco [VIDEO] : Un team radio pazzesco in casa Ferrari: Binotto si congratula con Vettel, Seb esplode in un urlo di gioia dopo aver conquistato la pole position del Gp del Canada Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso, che da troppo tempo mancava sul suo volto: il tedesco della Ferrari ha conquistato ieri la pole position del Gp del Canada, beffando Lewis Hamilton sul circuito di Montreal. Una gioia immensa per Vettel e per la Ferrari, manifestata in un ...

VIDEO Lewis Hamilton si lamenta per la piazzola ai box - Ferrari non modifica la posizione! Nervosismo prima del GP Canada F1 : Entra nel vivo il weekend riservato al GP del Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton si è lamentato per la posizione della sua piazzola ai box, l’ha fatta spostare dagli uomini Mercedes perché a suo dire l’ingresso non era dei migliori anche per colpa della Ferrari. La piazzola riservata a Charles Leclerc e Sebastian Vettel non ha subito alcun mutamento, risposta aggressiva da parte del Cavallino Rampante che non è stato ...

VIDEO Charles Leclerc - si staccano pezzi di vernice nel box della Ferrari! Problemi nel GP Canada F1 : Si staccano pezzi di vernice nel box di Charles Leclerc durante le prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco, che ha concluso la sessione al secondo posto in classifica attardato di 139 millesimi da Sebastian Vettel, ha avuto infatti dei Problemi nel suo garage dove si sono staccati dei tasselli del pavimento che hanno avuto delle ripercussioni sugli pneumatici del pilota Ferrari. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO GP Canada F1 2019 - prove libere 3 : highlights e sintesi. Ferrari davanti a tutti - uno-due Vettel-Leclerc : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di 139 millesimi, dominio nelle Ferrari nell’ultima sessione che precede le qualifiche sul circuito di Montreal: il quattro volte Campione del Mondo e il monegasco sembrano essere i favoriti per la conquista della pole position ma dovranno sempre fare i conti con le ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : le differenze tra Ferrari e Mercedes a livello tecnico : Il Mondiale 2019 di Formula Uno sta mettendo in mostra una Mercedes stellare e una Ferrari sempre in rincorsa. Le due vetture sono nate, e sono state sviluppate, con filosofie completamente differenti. Anche per quanto visto in Canada in questo venerdì, infatti, le Frecce d’argento e le Rosse hanno due concezioni completamente opposte sia a livello di aerodinamica, sia di struttura dei flussi. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio tutte ...

VIDEO Highlights prove libere GP Canada F1 : Ferrari da doppietta nelle FP2 ed Hamilton va a muro : La Ferrari ha concluso davanti il secondo turno di prove libere 2 del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal (Canada), le Rosse hanno occupato i primi due posti con il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel. In terza posizione la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, decisamente performante sul passo gara. Piccolo contrattempo per Lewis Hamilton: il britannico delle Frecce ...

VIDEO GP Canada F1 2019 - ultima spiaggia per la Ferrari : Vettel vuole vincere prima di lasciare : La Ferrari ha vissuto un avvio di stagione davvero da incubo, ha assistito impotente al dominio delle Mercedes e non è mai riuscita a essere competitiva per la vittoria tranne che in Bahrain dove solo un problema meccanico ha impedito a Charles Leclerc di festeggiare. Le Rosse si presentano a Montreal, dove nel weekend andrà in scena il GP del Canada 2019, con l’obiettivo di tornare a vincere: il tracciato è favorevole al Cavallino ...

Ecco la nuova Ferrari Sf90 - il VIDEO di debutto della prima ibrida del Cavallino rampante : “Prestazioni mai viste” : Ferrari inaugura una nuova era nella sua storia introducendo nella propria gamma la prima vettura ibrida Phev (‘Plug-in Hybrid Electric Vehiclè) di serie, la Sf90 Stradale. La nuova Ferrari Sf90 Stradale, spiega il Cavallino, “è una vettura estrema in ogni sua parte e rappresenta una svolta epocale, perché offre livelli di prestazioni finora mai visti su una vettura di serie”. La supercar ha 1000 cv di potenza massima, un ...

Ferrari SF90 Stradale - 1.000 CV per la prima ibrida plug-in del Cavallino - VIDEO : La Ferrari SF90 Stradale inaugura una nuova era del Cavallino, quella dellelettrificazione. La sportiva è infatti il primo modello di serie di Maranello a montare un propulsore ibrido plug-in, una soluzione che le ha permesso non solo di diventare la Ferrari Stradale più potente della storia, ma anche di superare le 12 cilindri. Mille cavalli, 780 dei quali erogati da un V8 sovralimentato, possibili grazie alladozione di tre motori elettrici. ...

Ferrari - Primi teaser della nuova sportiva - VIDEO : L'appuntamento è fissato per domani, 29 maggio, quando la Ferrari svelerà a Maranello una nuova sportiva, probabilmente ibrida. Per ufficializzare la data di presentazione della nuova supercar la Casa del Cavallino ha diramato un'immagine e un VIDEO teaser sui propri canali social, accompagnata dalla frase "dare to imagine", ovvero "osa immaginare". Spazio all'elettrificazione? Secondo le prime indiscrezioni non è da ...

VIDEO Mattia Binotto arrabbiato : “La Ferrari non può commettere errori come quelli di Monaco” : Ieri la Ferrari ha commesso un clamoroso errore durante le qualifiche del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Gli uomini in rosso hanno deciso di trattenere Charles Leclerc credendo che il tempo realizzato bastasse per passare il primo taglio e invece il monegasco è stato eliminato nel Q1: oggi sarà chiamato a una clamorosa rimonta dalle retrovie. Sbaglio importante nel box del Cavallino Rampante, apice di un inizio di stagione davvero ...

VIDEO F1 - GP Monaco 2019 : Charles Leclerc eliminato in Q1! Il ferrarista è 16° : Nel corso della Q1 del GP di Monaco di F1 il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato clamorosamente eliminato, non rientrando tra i migliori 15 per prendere parte alla Q2. Gravissimo l’errore strategico della Rossa, che riteneva sufficiente il tempo del monegasco, beffato proprio nel GP di casa. L’ELIMINAZIONE DI Charles Leclerc NELLA Q1 DEL GP DI Monaco DI F1 2019 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

VIDEO Sebastian Vettel sbatte contro il muro a Montecarlo! Brutto errore con la Ferrari nelle prove libere : Incredibile errore di Sebastian Vettel durante le prove libere 3 del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere contro il muro in uscita dalla curva di Santa Devota, la prima dell’angusto circuito di Montecarlo: gravissimo errore del tedesco che ha perso praticamente tutto il turno e che ora è chiamato a una corsa contro il tempo per cercare di essere protagonista durante le qualifiche. Di ...

Formula 1 – Cristiano Ronaldo ospite nel box Ferrari a Montecarlo - Leclerc emozionato : “fantastico incontrarti” [VIDEO] : Il Mondiale di F1 fa tappa a Montecarlo e nel box Ferrari spunta Cristiano Ronaldo: un emozionato Charles Leclerc fa gli onori di casa Il Mondiale di F1 fa tappa a Montecarlo! Nel weekend le monoposto gareggeranno sul celebre circuito cittadino monegasco, ricco di fascino e capace di ospitare una platea di vip niente male, pronti a gustarsi lo spettacolo delle 4 ruote. Già dalle prime prove del giovedì si è visto qualche volto noto a ...