optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sono trascorsi ormai tre anni dal lancio sul mercato di uno smartphone ancora oggi molto popolare in Italia, vale a dire il cosiddettoP9. Esattamente come avvenuto nell'ultimo anno e mezzo con il fratello minore, il P9 Lite, in tanti da un po’ di tempo a questa parte stanno riscontrandocon lainterna. Nonostante non si scarichino più app particolarmente pesanti, o in alternativa un grosso quantitativo di dati, non sono rari i casi di utenti che si ritrovano con un device limitato dal punto di vista dello spazio di archiviazione. Proprio per il motivo appena esposto, ci si chiede come procedere perla situazione. Fondamentalmente, ad oggi non posso far altro che indicarvi le medesimefornite svariati mesi fa conP9 Lite. Occorre agire soprattutto sulle applicazioni e sui dati che con il tempo avete memorizzato utilizzandole. Vedere ...

GioPao9 : Spuntano problemi di memoria anche per #HuaweiP9: dritte per migliorare le cose - OptiMagazine : Spuntano problemi di memoria anche per Huawei P9: dritte per migliorare le cose - annyblue2 : RT @fioridizuccaa: ma quando mai annalisa e irama spuntano solo d'estate ma avete problemi ma dove vivete -