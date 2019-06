Il sequel di God of War in arrivo? Spuntano in rete nuovi indizi

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un fan potrebbe aver scopertoper un potenzialeo qualcosa di nuovo per God of War, dato che la prima lettera in una serie di tweet del director Cory Barlog formano la frase "Ragnarok is Coming❤", segnala IGN.Scoperto da un utente Reddit, il tweet appuntato di Barlog dal 21 aprile 2019, sembra essere semplicemente una discussione su come ricordare gli ultimi sei anni di lavoro e il lancio di God of War per PlayStation 4. Tuttavia, Kayfriso ha notato uno schema.Come accennato in precedenza, quando si combinano le lettere della prima parola di ogni tweet, sarebbe visibile "Ragnarok is Coming❤", che è la stessa frase che è apparsa sul tema dinamico di God of War per PS4 pubblicato per il primo anniversario del gioco.Leggi altro...

Eurogamer_it : Nuovi indizi sul sequel di #GodofWar. - SerialGamerITA : God of War: Cory Barlog pubblica nuovi indizi sul sequel non ancora annunciato #godofwar #sony -