Higuain potrebbe accasarsi alla Roma…

Juve - Higuain potrebbe essere la chiave di svolta per liberare Sarri : A poco meno di un mese dall'esonero di Massimiliano Allegri la Juventus non ha ancora annunciato il suo erede perché il tecnico designato, Maurizio Sarri, non è stato ancora liberato dal Chelsea. Il tempo per ottenere la rescissione sembrerebbe essere arrivato, eppure finché non ci sarà l'ufficialità molti temono che qualcosa non vada per il verso giusto, visto che il proprietario dei blues Roman Abramovic e il direttore generale Marina ...

Calciomercato : se va alla Juve - Maurizio Sarri potrebbe riportare Higuain a Torino : Quella che verrà sarà senza dubbio una delle sessioni di Calciomercato più calde e intense degli ultimi anni, specie per quanto riguarda il valzer delle panchine che concerne gran parte delle squadre del campionato italiano. In seguito al mancato rinnovo di Massimiliano Allegri per un'altra stagione alla corte della squadra bianconera, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, come prossimo ...

Juventus - Higuain potrebbe ritornare a Torino se arrivasse Sarri : Una delle posizioni più in discussione al Chelsea della prossima stagione è quella di Gonzalo Higuain. La punta argentina è in prestito alla società londinese, quest'ultima potrebbe decidere di rinnovare il prestito con la Juventus, di riscattare il suo cartellino ma anche di rinunciare alla permanenza della punta argentina. Come scrive Fabrizio Romano sul noto sito calciomercato.com, il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente dipenderà da ...

Repubblica : la coppia Higuain-Sarri potrebbe ritrovarsi anche a Torino : Higuain al centro dell’attacco accanto a Cristiano. La Repubblica la definisce un’idea non esattamente campata in aria. Era una suggestione che già piaceva ad Allegri, figuriamoci a Sarri, che sarebbe ben lieto di ritrovare il suo pupillo qualora fosse scelto per la panchina bianconera. Il Chelsea non riscatterà il Pipita e neppure spenderà i 18 milioni necessari per tenere un altro anno il centravanti nel gruppo dei Blues. Dunque ...

Nell'ipotetica Juve di Sarri - potrebbe trovare posto anche Higuain : Archiviata l'era Allegri, la Juventus è alla ricerca di un tecnico che possa degnamente raccogliere la pesante eredità del livornese. Come ha precisato il vicepresidente Pavel Nedved, in questo momento si stanno vagliando vari profili che vanno da Simone Inzaghi a Sinisa Mihajlovic passando per Mauricio Pochettino. Ultimamente, a sorpresa, ha preso quota la candidatura di Maurizio Sarri, attualmente in forza al Chelsea. Con Sarri, tornerebbe ...

Dall'Inghilterra : Chelsea 'gela' la Juve - Higuain potrebbe tornare a Torino (RUMORS) : I dirigenti della Juventus saranno certamente molto attivi sul prossimo mercato estivo sia in entrata che in uscita. Come sempre non mancheranno anche delle "grane" da risolvere, ed una di queste potrebbe essere il ritorno di Gonzalo Higuain. Il "Corriere dello Sport", infatti, ha appreso che Dall'Inghilterra sta rimbalzando un'indiscrezione secondo cui il Chelsea non sarebbe intenzionato a riscattare la punta argentina e nemmeno a trattare su ...

Il blocco del mercato per il Chelsea potrebbe salvare la Juve dal ritorno di Higuain : La Fifa ha confermato il blocco del mercato per due sessioni per il Chelsea. È infatti stato respinto il ricorso presentato dai Blues alla penalizzazione commissionatagli in conseguenza delle irregolarità nel trasferimento di giocatori minorenni. Brutta tegola per la formazione di Sarri che proprio in questo periodo aveva ampiamente riconquistato il favore del pubblico, macinando vittorie sia in Premier che in Europa League. La squadra non ...