GP Lugano 2019 | Diego Ulissi torna al successo 5° Vincenzo Nibali Buon rientro per

GP Lugano 2019 - come vederlo in tv e streaming. La guida completa e i link : Otto giri per un totale di 179.2 km: oggi andrà in scena il GP di Lugano di ciclismo, corsa elvetica che vedrà al via, tra gli altri, due nomi di primissimo livello. Saranno della partita Vincenzo Nibali, che dopo i Criterium post Giro sbarca in Svizzera dove correrà col dorsale numero 1, ed il rientrante Fabio Aru, che torna alle corse dopo l’operazione all’arteria iliaca, ed indosserà il numero 12, con l’11 della UAE Emirates ...

GP Lugano 2019 - orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Presenti Aru e Nibali : Ci saranno due interpreti d’eccezione per l’odierno GP di Lugano di ciclismo: la corsa elvetica di 185.6 km infatti vedrà al via, tra gli altri, il rientrante Fabio Aru, che torna alle corse dopo l’operazione all’arteria iliaca, e Vincenzo Nibali, che dopo i Criterium post Giro sbarca in Svizzera dove correrà col dorsale numero 1. La gara sul circuito della città Svizzera, nelle ultime edizioni ha visto moltissimi ...

GP Lugano 2019 - Fabio Aru torna in gara dopo l’operazione! Vincenzo Nibali pedala in casa prima del Tour de France : Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo in gara insieme, il GP di Lugano 2019 si presenta da solo: domenica 9 giugno il tradizionale appuntamento sulle strade svizzere vedrà impegnati i nostri migliori uomini nelle grandi corse a tappe. Da una parte lo Squalo reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e all’ultima gara prima di incominciare la preparazione in vista del Tour de France, dall’altra il Cavaliere dei Quattro Mori che ...

GP Lugano 2019 : il percorso ai raggi X. Presenti Vincenzo Nibali e Fabio Aru! : Si svolgerà domenica 9 giugno il Gran Premio di Lugano 2019, appuntamento da non perdere per tifosi ed appassionati di ciclismo che vedrà in gara diverse stelle del panorama internazionale. La corsa, classifica nel calendario internazionale come evento di categoria 1.1, segnerà il ritorno in gara di Fabio Aru (UAE Emirates), reduce dall’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra eseguita ad inizio aprile. Il corridore sardo ...

Tennis - WTA Lugano 2019 : la slovena Polona Hercog conquista il titolo sulla terra battuta elvetica : Il torneo WTA International di Lugano ha la sua regina: si tratta della slovena Polona Hercog, che sulla terra battuta elvetica supera la polacca Iga Swiatek dopo due ore e tredici minuti di aspra battaglia con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in una sfida che più volte pareva poter cambiare direzione. Nel primo set dopo uno scambio di break e controbreak tra terzo e quarto game, il primo strappo deciso lo centra la slovena, che infila tre giochi ...