Cosa fare con la versione WhatsApp obsoleta | problemi per alcuni

Plastica - evitarla è impresa ardua. Cosa siamo veramente disposti a fare? : No alla Plastica, no agli imballaggi in Plastica. La crociata lanciata da Zero Waste contro l’overdose di confezioni plastificate e sostenuta, a colpi di hashtag #boicotalplastic, dall’associazione Slowfood è diventata una vera e propria sfida social di selfie e sorrisi, abbracciando acquisti senza imballaggio. La voglia dell’apparire affianca la coscienza ecologica. Anche io mi riprometto di fare uno shopping plastic free. L’impresa è ...

Flirt in palestra - Cosa fare per sedurlo : Se la minaccia dell’imminente prova costume non è abbastanza per farvi trovare la giusta motivazione per impegnarvi in palestra e avete bisogno di qualcosa di più stimolante per superare la vostra pigrizia, ecco qualch dritta. Certo, ora magari associate la palestra a noiose e faticose sessioni di fitness, ma le statistiche dicono che le palestre non sono solo luoghi di relax, o di “tortura” ( a seconda del vostro grado di ...

Grandi navi - Mulé vs Toninelli : “Cosa vuole fare a Venezia?”. “Mai bloccato nulla - non esiste progetto per Marghera” : “Cosa vuole fare con le Grandi navi a Venezia? Per una volta faccia quello per cui gli italiani la pagano, cioè il ministro”. Alla Camera si discute, dopo l’incidente al molo di San Basilio che ha coinvolto una nave da crociera della Msc, del traffico portuale nella Laguna. Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, chiede al ministro competente, Danilo Toninelli, quale sia la posizione del governo sulla questione. “Io non ...

Procedura Ue - Cosa può fare l’Italia per salvarsi all’Ecofin del 9 luglio : Con la messa in mora odierna da parte della Commissione Ue (che ha definito «giustificata» una Procedura per debito eccessivo ai danni dell'Italia) il nostro Paese ha un mese per mettersi in regola ed evitare la Procedura di infrazione. Alle porte c’è un serrato negoziato con Bruxelles per rimediare al rischio deriva dei conti pubblici...

MotoGp - Dall’Igna e quel consiglio a Danilo Petrucci : “ecco Cosa deve fare per meritarsi il rinnovo” : Il General Manager della Ducati ha parlato del futuro di Petrucci, dandogli un consiglio su cosa fare per guadagnarsi il rinnovo La vittoria del Mugello ha tolto un peso a Danilo Petrucci, che lotta non solo per portare la Ducati in alto ma anche per tenersela stretta nella prossima stagione. Alessandro La Rocca /LaPresse Il contratto del ternano scadrà alla fine di quest’anno, dunque ogni gara risulta essere fondamentale per ...

Slash : 'C'è in giro voglia di fare qualCosa con le p...e' : Slash, chitarrista dei Guns N'Roses, nel corso di una recente intervista di Jonathan Graham per la rivista Guitar Interactive ha parlato della attitudine delle giovani rock band di oggi, ed ha risposto anche ad una domanda sulla band rivelazione del 2019, i Greta Van Fleet, spesso eccessivamente criticati per aver "scopiazzato" il sound nientemeno che ai Led Zeppelin. Le parole di Slash Sui Greta Van Fleet è stato scritto di tutto: quello che ...

F1 - Sebastian Vettel smentisce le voci sul suo ritiro : “Ho ancora qualCosa da fare in Ferrari” : Sebastian Vettel sta pensando al ritiro? La risposta è assolutamente no. E’ quanto emerge da un’intervista che il pilota tedesco della Ferrari ha concesso ad Auto Bild, circa il suo futuro nel Mondiale di F1. Nel corso del weekend a Monaco, infatti, erano circolate voci su un possibile addio del teutonico al mondo delle corse al termine del 2019, prima della scadenza di contratto che lo lega al Cavallino Rampante (2020). Le ...

Conte tira le orecchie a Salvini e Di Maio in diretta tv : "Non vivacchio - scegliete Cosa fare" : La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte in diretta: "Compito delle forze politiche decidere se il Governo andrà...

Giuseppe Conte - accelerazione verso la crisi : "Sono pronto a dimettermi - Cosa devono fare Di Maio e Salvini" : Il premier Giuseppe Conte è disposto a rimettere nelle mani del presidente Sergio Mattarella il suo mandato. Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio chiede ufficialmente a Luigi Di Maio e Matteo Salvini "di dirmi se hanno intenzione di proseguire con lo spirito del contr

L’Iraq condanna a morte gli ex foreign fighter dell’Isis (tra cui 450 francesi). Cosa fare? : Dalla fine della guerra con lo Stato islamico, le autorità irachene hanno arrestato o si sono fatte consegnare dalle formazioni curde o da altre forze filo-occidentali circa 20.000 persone sospettate di avere legami col gruppo terrorista. Di queste, 4000 sono “foreign fighters” provenienti da 80 paesi. Almeno 450 sono francesi. In totale, sono state già inflitte oltre 3000 condanne a morte. La “giustizia dei vincitori” ...

Incidente tra navi a Venezia - testimone : “Tutti gridavano e correvano - non sapevo Cosa fare” [GALLERY] : Questa mattina, alle 08:36 una nave da crociera Msc ha urtato un’imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale della Giudecca, poco distante dal Porto di Venezia. “Quando abbiamo visto lo nave che stava avanzando tutti hanno iniziato a gridare, tutti correvano. Eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato velocemente facendo un salto per scendere ...

Cosa fare se si incontra un cane abbandonato : consigli utili : “Purtroppo quest’anno pare che la stagione degli abbandoni sia iniziata in anticipo per questo motivo pubblichiamo un piccolo vademecum di regole su come agire e a chi rivolgersi se si trova un cane abbandonato, regole che aggiorneremo alla vigilia delle vacanze agostane in quanto in quel mese ci saranno delle iniziative specifiche a favore degli animali abbandonati sulle strade“: lo scrive l’associazione animalista AIDAA ...

Cannabis light : che cos'è e Cosa si può fare legalmente in Italia : La Cassazione ha decretato che commercializzare i prodotti derivati dalla Cannabis light è un reato. La decisione è stata presa il 30 maggio dalle Sezioni unite penali della Cassazione, organo preposto a decidere quando le singole sezioni sono in disaccordo tra loro. In merito alla questione della cosiddetta Cannabis light si erano già espresse, con interpretazioni contrastanti, la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione. Se ...