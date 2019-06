Amici | Alessio La Padula | incidente in moto per il ballerino

blogo

(Di domenica 9 giugno 2019)Lache ha preso parte alla quindicesima edizione di, il talent show condotto da Maria De Filippi, è rimasto coinvolto in unciclistico.Le condizioni delsono buone ma, dopo l'è stato sottoposto ad un'operazione al braccio sinistro.Lainper il09 giugno 2019 19:33.

