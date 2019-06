Vicenza | donna uccisa con un coltello da sub Altri due feriti gravi ricoverati

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) Unaè stata trovatacon una coltellata e due uomini sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Bortolo di: è accaduto in un’abitazione di Montegaldella, comune nell’area dei Colli Berici. Secondo le prime informazioni le due persone sarebbero ferite in modo grave e uno in particolare lotta per la vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Longare, raggiunti dai colleghi del nucleo operativo di. Secondo i primi elementi raccolti l’arma utilizzata sarebbe unda sub e uno dei dueè l’ex compagno della vittima. L'articolocon unda sub.dued’urgenza: “Uno è l’ex compagno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

