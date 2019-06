Prosegue il duello su mini-bot | no di Tria e imprese | Lega li difende Caos governo

ilfogliettone

(Di sabato 8 giugno 2019) Bce, Mef,e sindacati. E' un no pressoche' unanime quello che arriva alla proposta avanzata dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti () sull'impiego deibot per pagare i debiti arretrati della Pubblica amstrazione. La prima chiusura netta arriva dalstro dell'Economia, Giovanniche a margine del G20 finanziario di Fukuoka, in Giappone, sottolinea alle agenzia internazionali che "in un'interpretazione, quella del debito, non servono. Nell'altra (valuta alternativa, ndr), ovviamente, si fanno i trattati e quindi non possono essere fatti". Una posizione che sostanzialmente ricalca quella gia' espressa dal presidente della Bce, Mario Draghi, che giovedi' aveva dichiarato che ibot "o sono un'altra moneta e quindi illi oppure sono altro debito. Non vedo una terza possibilita'".Si fanno sentire anche i dubbi delle. Da Rapallo, il presidente di ...

ilfogliettone : Prosegue duello su mini-bot: no di Tria e imprese, la Lega li difende - - TelchaAosta : E' il giorno di Telcha Trophy! Si comincia alle 18:00 con l'apertura del Villaggio Telcha e si prosegue, alle 19:0… -