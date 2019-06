Milano | sequestrati beni per 10 mln a imprenditore per evasione fiscale

Milano : televendita senza permessi - sequestrati preziosi per 6mila euro : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - La polizia ha sequestrato ad Assago, in provincia di Milano, oltre un chilogrammo e mezzo di monili e preziosi in argento dal valore di circa 6mila euro, venduti tramite televendita da un'azienda. Nel magazzino dell'impresa, che comprende una sala di registrazione per l