Calcio femminile | Mondiali 2019 | orari delle partite di oggi Come vederle in tv e

(Di sabato 8 giugno 2019) Seconda giornata di incontri neidiin Francia. Scenderanno in campo le compagini del gruppo B e del gruppo A. La Germania, tra le favorite della vigilia, affronta la Cina in un match che dovrebbe sorridere alle tedesche mentre il Sudafrica dovrà cercare l’impresa contro la Spagna. Le Furie Rosse, sulla carta, sono favorite e vorranno centrare il bersaglio grosso per tenere il passoteutoniche. Relativamente al girone A, vi sarà lo scontro in serata tra la Norvegia e la Nigeria. Di seguito la programmazione degli incontri con copertura televisiva affidata a Sky Sport e la possibilità di assistere in streaming ai match su Sky Go: SABATO 8 GIUGNO: 15.00 Germania-Cina (gruppo B, a Rennes) – Diretta Sky Sport 18.00 Spagna-Sudafrica (gruppo B, a Le Havre) – Diretta Sky Sport 21.00 Norvegia-Nigeria (gruppo A, a Reims) ...

