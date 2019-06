VIDEO Highlights prove libere GP Canada F1 | Ferrari da doppietta nelle FP2 ed Hamilton va

Italia-Mali - gli highlights del match – VIDEO : Italia – Mali, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Mali|Gli azzurrini di Nicolato scendevano in campo per sfidare il Mali nei quarti di finale del Mondiale Under 20. Senza troppi indugi andiamo a vedere come è andata a finire la partita. Ecco gli highlights del match. L'articolo Italia-Mali, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Italia-USA 3-1 - Nations League volley : highlights e sintesi. Azzurri scatenati - terza vittoria e 28 punti di Nelli : L’Italia ha sconfitto gli USA per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di volley maschile, gli Azzurri si sono imposti in maniera schiacciante a Ufa (Russia) e hanno conquistato la terza vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale. A fare la differenza i 28 punti di Gabriele Nelli ma anche le buone prestazioni di Oreste Cavuto, Oleg Antonov e Roberto Russo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

VIDEO Nadal-Federer - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - dominio totale dello spagnolo! Maestro demolito : Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer con un secco 6-3, 6-4, 6-2 nella semifinale del Roland Garros 2019: partita a senso unico risolta in poco più di due ore, lo spagnolo ha letteralmente surclassato lo svizzero e non gli ha lasciato il minimo scampo, tutti si aspettavano un confronto vibrante tra i due fuoriclasse del tennis moderno e invece il match ha avuto un unico padrone. Il mancino di Manacor ha demolito il Maestro e si è così ...

VIDEO Vondrousova-Konta - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - la ceca vince in due set : Marketa Vondrousova ha sconfitto Johanna Konta per 7-6 6-5 e si è così qualificata per la Finale femminile del Roland Garros 2019 dove affronterà l’australiana Ashleigh Barty, la ceca ha dimostrato una netta superiorità sulla terra rossa di Parigi ed è così riuscita a imporsi con grande autorevolezza meritandosi l’accesso all’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

VIDEO Barty-Anisimova - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - l’australiana vince in rimonta : Ashleigh Barty ha sconfitto Amanda Anisimova per 6-7, 6-3, 6-3 e si è così qualificata alla Finale femminile del Roland Garros 2019. L’australiana è riuscita a sconfiggere la next gen statunitense in rimonta e ha così guadagnato il pass per l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Barty-Anisimova. VIDEO highlights Barty-Anisimova, semifinale Roland Garros ...

VIDEO/ Olanda Inghilterra - 3-1 - : highlights e gol - Oranje in finale! - Nations league - : Video Olanda Inghilterra, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, valida come semifinale della Nations league. Oranje in finale.

VIDEO Olanda-Inghilterra 3-1 : Highlights - gol e sintesi. Promes trascina i suoi in finale di Nations League : Finisce 3-1, dopo i tempi supplementari, la semifinale di Nations League 2018-2019 tra Olanda e Inghilterra. Gli uomini allenati da Ronald Koeman, dunque, si guadagnano l’accesso alla finale contro il Portogallo, che si giocherà domenica. L’incontro ha visto un iniziale predominio inglese, andato scemando col tempo e soprattutto dopo il gol del pareggio olandese a opera di de Ligt. I supplementari sono stati dominiati, senza appello, ...

VIDEO/ Portogallo Svizzera - 3-1 - : highlights e gol - Cr7 in finale! - Nations League - : Video Portogallo Svizzera, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, semifinale della Nations League. I lusitani volano in finale!

VIDEO/ Salernitana Venezia - 2-1 - : highlights e gol - verdetto in bilico - Serie B - : Video Salernitana Venezia, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, valida come andata dei play out di Serie B, giocata all'Arechi.

VIDEO Italia-Cina 2-3 - Nations League volley : highlights e sintesi. 39 punti di Egonu - azzurre sconfitte in rimonta : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-2 nel match valido per la Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre hanno perso a Hong Kong dopo essere state avanti per 2-0: le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono fatte rimontare e si sono dovute inchinare contro le Campionesse Olimpiche nonostante i 39 punti di Paola Egonu. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Cina 2-3. VIDEO highlights Italia-Cina ...

VIDEO/ Pisa Triestina - 2-2 - : highlights e gol. Marconi salva i nerazzurri - Serie C - : Video Pisa Triestina, risultato finale 2-2,: highlights e gol della partita, valida come andata delle semifinali dei play off di Serie C.

Highlights Portogallo-Svizzera 3-1 : gol - VIDEO e sintesi. Tripletta da fenomeno per Cristiano Ronaldo : Va in archivio nel segno di Cristiano Ronaldo la prima delle semifinali di UEFA Nations League: Tripletta del lusitano che spedisce in finale la propria selezione. La sfida però si risolve nel finale, con due delle tre reti dell’attaccante della Juventus realizzate tra il minuto 88 ed il 90′. Aveva aperto le marcature sempre CR7 al 25, momentaneo pari di Rodriguez dal dischetto al 57′. Highlights Portogallo-Svizzera ...

VIDEO Italia-Giappone 3-0 - Nations League volley : highlights e sintesi. Azzurre scatenate - Egonu e Malinov sugli scudi : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di volley femminile, dominio assoluto delle Azzurre che si sono imposte nettamente a Hong Kong (Cina) infliggendo una sonora lezione di pallavolo alle nipponiche. Show della solita Paola Egonu, ottima regia di Ofelia Malinov, Elena Pietrini è salita in cattedra a partita in corso. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi Italia-Giappone 3-0, ...

VIDEO/ Sassari Milano - 108-96 dts - : highlights - la Dinamo vola in finale - basket A1 - : Video Sassari Milano, risultato finale 108-96 dts,: altra vittoria della Dinamo, che dopo un overtime vola in finale scudetto eliminando l'Olimpia.