Tre blockbuster dal cuore tenero | Green Book | Creed II | Re della Terra Selvaggia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Faccia da schiaffi, l’atteggiamento del bullo che di onesto non potrebbe far altro che il bodyguard, la calata italoamericana tra slang stelle e strisce e dialetto “pastasciutta”. È così Tony Lip, simpatico energumeno realmente esistito e personaggio capolavoro di Viggo Montersen. Alla Festa del Cinema di Roma aveva messo d’accordo tutti, ma al Kodak Theatre ha fatto di più accaparrandosi 3 Oscar. Uscendo nelle sale di casa nostra vi è risultato pure il maggiore incasso di sempre tra le pellicole vincitrici dell’Oscar come Miglior Film. Il box office lo ha premiato infatti con 9,5 milioni di euro, e con un budget soltanto di 23 milioni di dollari ne ha incassati 319 milioni in tutto il mondo. Ispirato alla storia vera del padre dello sceneggiatore Nick Vallelonga, il film percorre l’inaspettata l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano ...

