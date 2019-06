Super Show-Down 2019 – Location mozzafiato | tifo caldissimo | la WWE torna in Arabia

LIVE I risultati di WWE Super ShowDown del 7 giugno : Rollins difende il titolo : Questa sera, 7 giugno, alle ore 20 è in programma WWE Super ShowDown, evento di wrestling che terrà tanti telespettatori incollati al teleschermo. Anche in Italia sono tanti gli appassionati di questo sport-entertainment, che per una volta non faranno l'alba per vedere le gesta dei loro lottatori favoriti. Questo appuntamento infatti si terrà a Gedda, in Arabia Saudita, e non negli Stati Uniti. Tanta suspence dunque per i risultati di Super ...

Wwe Super Showdown - tra gli incontri previsti spicca il confronto Goldberg-Undertaker : Appuntamento speciale per gli appassionati di wrestling. Venerdì 7 giugno va infatti in scena Wwe Super Showdown, evento che si terrà a Gedda, in Arabia Saudita. Come al solito ci sono tanti elementi di interesse in questo show che vedrà salire sul ring tante stelle della compagnia americana (sia del roster di Rwa che di quello di Smackdown) di questo sport-entertainment seguitissimo anche in Italia. Dieci i match che sono programmati al ...

WWE Super Show-Down 2019 : anticipazioni - preview e card completa del PPV in Arabia Saudita : LARS SULLIVAN vs LUCHA HOUSE PARTY – Il mostruoso ex NXT, da qualche settimana se la sta prendendo con i tre poveri messicani Kalisto, Gran Metalik e Lince Dorado. La dirigenza ha indetto un 3 v 1 handicap match per mettere fine alla faida. Ovviamente, a meno di intromissioni, Sullivan difficilmente, pur in inferiorità numerica, perderà questo incontro. TRIPLE H vs RANDY ORTON – Sfida amarcord fra i due ex della Evolution. Dopo aver ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : title shot per Baron Corbin! Eco chi sfiderà a Super Show-Down : Penultima puntata di RAW prima di Super Show-Down, ppv che si terrà al King Abdullah Stadiu di Jeddah in Arabia Saudita il prossimo 7 giugno. La puntata si apre con tre big sul ring. Il campione WWE Kofi Kingston, quello Universale Seth Rollins e un inedito Brock Lesnar decisamente più voglioso di intrattenere sia con mimica che al microfono rispetto al passato. Il suo manager Paul Heyman avrebbe dovuto annunciare contro quale avversario il suo ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : a Super Show-Down ci sarà un dream mach inedito : FIRST TIME EVER – Il terzo pay pay view in terra araba si sta avvicinando. Il 7 giugno allo stadio Internazionale di Jeddah andrà in scena Super Show-Down con una card come al solito ricca di main eventer. I match già annunciati sono tutti a 5 stelle ma è ovvio che l’attesa è tutta per Undertaker contro Goldberg, match mai svolto nella storia della WWE e che attrae grandissimo interesse mediatico. Se i due avranno nelle corde 10/15 ...

Atletica - Filippo Tortu show! Super 9.97 ventoso - una folata gli nega il record italiano : Filippo Tortu semplicemente stellare all’esordio stagionale nei 100 metri all’aperto. Il primatista azzurro della velocità ha conquistato il successo in occasione della Fastweb Cup 2019, prima edizione dell’appuntamento dedicato esclusivamente alla velocità, illuminando la storica pista dello stadio Guidobaldi di Rieti con uno strepitoso 9.97, tempo non omologabile come record italiano a causa del vento a favore di 2.4 m/s ma ...

Daniele Parisi - tra Supermercati e one man show questo attore mi ricorda Nino Manfredi : Qualche settimana fa mi ha contattato questo ragazzone sorridente e pieno di ricci che ama definirsi pariolino, ma del Pigneto. Si chiama Andrea Baroni e fa il regista. Il suo cortometraggio s’intitola 9 su 10 e da lì a pochi giorni lo avrebbe presentato in una proiezione romana, così, attirato da un trailer ben curato e dalla presenza di un attore a mio avviso fenomenale come Daniele Parisi, sono andato a guardarlo. Caratterista romano che da ...

WWE Super ShowDown – Il grande wrestling torna in Arabia Saudita : Goldberg affronterà The Undertaker : Il grande wrestling torna a Gedda (Arabia Saudita), per WWE Super ShowDown: previsto il primo match della storia fra Goldberg e The Undertaker e una battle royal a 50 uomini Il grande wrestling torna in Arabia Saudita per la gioia dei fan del medioriente. La WWE ha annunciato, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, che venerdì 7 giugno, il King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah ospiterà WWE Super ShowDown. Per lo ...

Polimoda Fashion Show 2019 : Supernature : Esseri primitivi tecnologicamente sempre più avanzati, nella perenne contraddizione tra natura e tecnologia, tra passato e futuro, arte e scienza. " Viviamo in un mondo di contraddizioni " spiega il ...