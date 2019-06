Roland Garros – Quanta tenerezza a Parigi | l’abbraccio della piccola fan a Nadal è

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Unafan affettuosissima innamorata di: quanto calore per il maiorchino alIl grande giorno è arrivato: oggi Federer esi sfideranno a, per la semifinale del. E’ la 39ª volta che i due si affrontano connettamente in vantaggio sul rivale svizzero sulla terra del, per 5-0. In attesa di scendere in campo per il big match di oggi, che ha il sapore di una finale, i due tennisti hanno ricevuto tutto il calore dei loro fan. In particolar modo, Rafaè stato inondato dall’amore di una suafan: il tennista maiorchino ha infatti preso in braccio una tenera bambina, per scattare con lei una foto.ha mostrato tutto il suo affetto allafan, dandole un dolce bacio, che è stato ricambiato da un tenerissimo ed interminabile abbraccio. La dolce bambina ha infatti stretto forte il suo ...

