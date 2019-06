Roland Garros 2019 | Djokovic-Thiem | semifinale interrotta per pioggia Quando si rigioca?

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) Laha interrotto la secondadel. Novake Dominicstavano per iniziare il quinto game del terzo setall’improvviso il maltempo ha fatto capolino a Parigi e ha costretto i giocatori a rientrare negli spogliatoi, si è aspettato un miglioramento delle condizioni meteo che però non è arrivato. Il match era fermo sull’1-1, l’austriaco conduceva per 3-1 nel terzo set e aveva a disposizione un turno in battuta per allungare ulteriormente nei confronti del serbo che è parso in difficoltà. I due contendenti si sfidavano per un posto nella finale di domenica contro Rafael Nadal che nel primo pomeriggio ha sconfitto Roger Federer.torneranno in campo Novake Dominic? L’appuntamento è per sabato 8 giugno (orario ancora da ufficializzare, verosimilmente alle ore 12.00), prima dell’atto ...

Eurosport_IT : Nadal I N D O M A B I L E! ???????? A Parigi deve inchinarsi anche Re Roger sconfitto in tre set (6-3, 6-4, 6-2) 12esi… - Eurosport_IT : The King of Clay detta la sua legge: #Nadal non dà scampo a Roger #Federer e sale a 92 vittorie su 94 match al… - ilpost : Rafael Nadal ha battuto Roger Federer e si è qualificato alla finale del Roland Garros -