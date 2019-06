Meloni e Orban promessi sposi Salvini come la Juve | flop in Ue

affaritaliani

(Di venerdì 7 giugno 2019) Fino al confine. Matteo, nonostante la sua grande passione per il Milan, assomiglia di più allantus. Stravince in Italia ma in Europa non riesce a portare a casa nessun titolo Segui su affaritaliani.it

VVundabar : RT @Affaritaliani: Meloni e Orban promessi sposi Salvini come la Juve: fliop in Ue - MarzianoAnsioso : RT @Affaritaliani: Meloni e Orban promessi sposi Salvini come la Juve: fliop in Ue - Affaritaliani : Meloni e Orban promessi sposi Salvini come la Juve: fliop in Ue -