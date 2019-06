La ' famiglia' di Prince si riunisce per celebrare un compleanno triste

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Venerdì 7 giugno è ildi. Il genio di Minneapolis avrebbe dovuto festeggiare con i suoi amici 61 anni, e invece il momento diventa di riflessione e malinconia per uno dei personaggi più versatili, creativi, controversi e produttivi del panorama musicale degli ultimi cinquant'anni. Un archivio di canzoni praticamente infinito Subito dopo la scomparsa disi è dato fondo a quello che è un archivio apparentemente inesauribile di brani ancora da pubblicare (ci sarebbero almeno duecento inediti ancora disponibili), ma anche alla sua eredità musicale rappresentata da un esercito di musicisti straordinari che hanno condiviso il suo percorso.iniziò a lavorare con pochi artisti funky di Minneapolis poi, intorno al progetto di "1999", iniziò a creare quello che sarebbe diventato lo scafo dei Revolution, la cui anima era divisa tra l'egocentrismo del leader e la sua ...

