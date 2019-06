Gli accordi economici nel calcio femminile in Italia

Ex Ilva : Cgil PuGlia - fare rispettare accordi ad Arcelor - Di Maio intervenga : Taranto, 6 giu. (AdnKronos) - La Cgil Puglia chiede l'intervento del Governo per il rispetto degli accordi siglati alla Arcelor Mittal di Taranto dopo la notizia della richiesta di cassa integrazione ordinaria per 1.400 dipendenti per un periodo di 13 settimane per far fronte, secondo quanto comunic

M5s contro la Whirlpool : “deve rispettare Gli accordi” : Lo Stato è dalla parte dei lavoratori e la Whirpool non deve fare altro che rispettare gli accordi. Le parole di Luigi Di Maio sono state chiare. Un’azienda non può lasciare i lavoratori in mezzo alla strada, soprattutto se l’azienda si chiama Whirpool e ha preso determinati accordi solo pochi mesi fa. Quello che viene chiesto è il rispetto nei confronti dello Stato e delle famiglie degli stessi dipendenti: “Per quanto ...

Nuova grana per Di Maio : Whirlpool non rispetta Gli accordi e lascia Napoli : Milano. Proprio a Napoli, nella sua città e in uno dei bacini elettorali più importanti del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio incassa, da ministro dello Sviluppo economico, lo “schiaffo” del gruppo americano Whirlpool, che ha annunciato la decisione di riconvertire, attraverso una cessione, lo stabi

Usa-Giappone - accordi commercio a luGlio : 9.00 Il nocciolo dei negoziati sul commercio tra Washington e Tokyo arriverà dopo le elezioni di luglio in Giappone. Lo ha twittato Donald Trump, affermando che "sono stati fatti grandi progressi". "In gioco vi sono prodotti agricoli e carne. Bisognerà - ha aggiunto il presidente Usa - attendere fino al voto". Il capo della Casa Bianca ha trovato il tempo di giocare a golf insieme con premier Shinzo Abe, ma il tema caldo della visita in ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - TravaGlio : “Il M5S ha vinto la campagna elettorale mentre la Lega ha sbaGliato tutto” : “Se dovessi giudicare dalla campagna elettorale, l’hanno vinta i Cinque stelle mentre la Lega ha sbagliato tutto”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, commenta la campagna elettorale dei due partiti di maggioranza a due giorni di distanza dal voto europeo. “Si dice che i Cinque ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - TravaGlio : “Lega partito nuovo? Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco TravaGlio ospite venerdì 24 maggio alle 22.45 : Torna sul Nove l’appuntamento con l’attualità politica, nel talk d’approfondimento “Accordi&Disaccordi”, condotto dai giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi. venerdì 24 maggio alle 22.45 l’ospite è il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. A due giorni dalle elezioni europee il giornalista affronterà i temi caldi del dibattito politico: la volontà di Matteo Salvini di abolire o almeno ridimensionare il reato di abuso ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Gomez a Paragone : “Lo sa che il continuo battibecco tra Di Maio e Salvini ha rotto Gli zebedei aGli elettori?” : Scambio di battute tra il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il senatore M5S Gianluigi Paragone nello studio di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove (ultime puntate mercoledì 22 maggio alle 21.25 e venerdì 24 alle 22.45). “Gomez, lei ha a tiro il senatore Paragone, lanci una freccia”, scherza Sommi. “Senatore Paragone, ma non si rende conto che ...

Cina fa marcia indietro suGli accordi commerciali con gli Usa : a rischio mesi di negoziati : Addio accordi commerciali tra Cina e Usa . Pechino ha fatto marcia indietro su quasi tutti i punti dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. È quanto rivela in esclusiva la Reuters, che apre il ...

Nucleare - a breve l’annuncio dell’Iran per la riduzione dopo Gli accordi del 2015 : L’Iran annuncerà mercoledì la riduzione degli impegni presi nell’ambito dell’accordo sul Nucleare del 2015, un anno dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi unilateralmente dall’intesa. Lo ha fatto sapere l’agenzia iraniana Irna, senza precisare quale modifica sarà comunicata agli ambasciatori degli altri cinque Paesi coinvolti (Germania, Cina, Francia, Regno Unito, Russia) dal vice ministro degli Esteri, ...

Cambiamento climatico - il premier Conte : “Serve rapida attuazione deGli accordi di Parigi” : “Nessun Paese può agire in modo isolato. La comunità internazionale deve agire di concerto. Un fenomeno come il Cambiamento climatico, che mette in pericolo la vita delle future generazioni, richiede risposte comuni, a partire dalla piena e rapida attuazione degli Accordi di Parigi“: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione di una sessione di lavoro del secondo forum Belt and Road, a ...

Brexit - Gli Usa avvertono : niente accordi se torna il confine in Irlanda. Uk e Ue sono avvisate : Riprendere il controllo delle proprie decisioni e riacquistare la libertà di stringere nuovi accordi commerciali bilaterali, come ripetono i Brexiteer, dovrebbe assicurare al Regno Unito un roseo futuro post Brexit. Peccato che non si tratti solo del Regno Unito di Gran Bretagna, ma del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda: non di un’isola, ma di un’isola, più un quarto di isola, più le piccole. Una realtà che si impone senza ...

Usa : 'Passaporti russi dati a ucraini orientali violano Gli accordi' : Gli Stati Uniti "condannano la decisione del presidente russo Vladimir Putin di concedere la cittadinanza accelerata ai residenti nell'Ucraina orientale controllata dalla russia". Con questa mossa, ...