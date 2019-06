Lotta | Europei junior Pontevedra 2019 | Emanuela Liuzzi e Teresa Lumia sbloccano l’Italia

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sono arrivate alla quarta giornata di gare le prime medaglie italiane ai Campionatidiin corso di svolgimento fino a domenica 9 giugno a, in Spagna. Nella giornata odierna è stata lafemminile la protagonista del programma, con le finali delle prime cinque categorie e le eliminatorie delle cinque categorie restanti che hanno visto complessivamente settetrici azzurre impegnate sulle materassine spagnole. Nei -50 kgha conquistato la medaglia di bronzo sconfiggendo la finlandese Taru Marketta Vainionpaeae per 5-3 proprio all’ultimo secondo dello spareggio decisivo per il terzo gradino del podio, mentre nella finalissima è stata la russa Daria Khvostova ad imporsi per 6-3 sulla rumena Stefania Priceputu. Obiettivo raggiunto nei -59 kg anche per l’azzurra, capace di dominare la finale per il bronzo ...

urlucon : RT @DarioBallini: Venerdì 7 si riuniranno i ministri degli affari interni europei per discutere di: ?? politiche sui rimpatri ?? politiche… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Lotta, #EmanuelaLiuzzi e #TeresaLumia bronzo agli #Europei juniores in Spagna - Gazzetta_it : #Lotta, #EmanuelaLiuzzi e #TeresaLumia bronzo agli #Europei juniores in Spagna -