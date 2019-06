Bacio Gennaro e Francesca | non si nascondono più | “Cose intime”

GF16 - Francesca De André confusa : tenerezze con Gennaro e Bacio alla lettera di Giorgio : Manca meno di una settimana alla fine del Grande Fratello 16 e, come accade dal giorno uno, è ancora una volta Francesca De André la concorrente più chiacchierata. Gli ultimi gossip che sono trapelati sulla ragazza riguardano la sua intricata situazione sentimentale: prima di lasciarsi andare ad intense effusioni con Gennaro Lillio a letto, la genovese è stata beccata dalle telecamere del reality mentre baciava la lettera che l'ex Giorgio ...

Francesca e Gennaro la verità sul Bacio - interviene Giorgio : “Penoso” : Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello negano il bacio, Barbara sembra non crederci Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello sono sempre più vicini. I due gieffini hanno sempre mostrato di provare reciprocamente una fortissima attrazione, ora innegabile. Ma nel corso di questa settimana, sono tanti i telespettatori convinti che […] L'articolo Francesca e Gennaro la verità sul bacio, interviene Giorgio: ...

Grande Fratello - il Bacio gay in piena notte tra Michael e Gennaro : perché non lo hanno mostrato in diretta : In piena notte nella casa del Grande Fratello c'è stato un bacio tra due inquilini maschi, ma la scena è rimasta segreta, visto che la diretta di Mediaset si interrompe alle 2 per riprendere alle 10 del mattino. In quell'arco temporale, però, i ragazzi nella casa sono spesso svegli, anzi nel caso di