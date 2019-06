Serena Williams | Beyoncé e Rihanna regine degli affari

Forbes - Serena Williams è la più ricca donna che ha fatto fortuna da sola : Serena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonSerena Williams a WimbledonVederla sempre e solo con una racchetta in mano è riduttivo. È vero che la fortuna di Serena Williams nasce fra campi e ...

Roland Garros – Serena Williams pretende di cacciare Thiem dalla sala stampa : il commento di Federer è una lezione di stile! : Episodio controverso accaduto al Roland Garros: Serena Williams, infuriata per la sconfitta, ha preteso di fare subito la conferenza stampa cacciando il povero Thiem dalla sala. Il commento di Federer è una lezione di stile Una sconfitta è sempre una sconfitta, lo sa bene anche Serena Williams che all’età di 37 anni, dopo 23 Slam, si arrabbia ancora se perde un incontro. La sconfitta contro la giovane Sofia Kenin al Roland Garros è ...

Roland Garros – Clamoroso! Serena Williams infuriata per la sconfitta caccia Thiem dalla conferenza stampa [VIDEO] : Serena Williams si inuria dopo la sconfitta contro Kenin e pretende di fare subito la conferenza stampa: gli organizzatori cacciano Thiem dalla sala e l’austriaco non la prende bene Incredibile quanto successo nel ‘dietro le quinte’ del Roland Garros. Mentre Dominic Thiem stava rispondendo alle ultime domande in lingua tedesca della sua conferenza stampa, il tennista è stato avvisato di dover lasciare la sala in fretta e ...

Roland Garros 2019 - i risultati del tabellone femminile (1 giugno). La caduta delle dee : fuori Serena Williams e Naomi Osaka : Settima giornata di incontri al Roland Garros: nel torneo parigino su terra battuta oggi in scena la parte alta del tabellone di singolare femminile. Tante le cadute eccellenti: si ferma la testa di serie numero 1, la nipponica Naomi Osaka, ma anche la numero 10, la statunitense Serena Williams. La prima viene battuta dalla ceca Katerina Siniakova e, come la boema, anche l’americana Sofia Kenin si impone sulla seconda in due partite. Kenin ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini accede agli ottavi contro Zverev! Caruso perde con Djokovic - Serena Williams e Osaka eliminate - avanzano Thiem e Del Potro : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

Roland Garros – Il derby statunitense se lo aggiudica Sofia Kenin - Serena Williams eliminata in due set : La numero 35 del ranking supera a sorpresa Serena Williams, accedendo così agli ottavi di finale dove sfiderà l’australiana Barty Il derby tutto americano del terzo turno del tabellone femminile del Roland Garros se lo aggiudica Sofia Kenin, che elimina in due set la più quotata Serena Williams. La numero 35 del ranking WTA non lascia scampo alla propria connazionale, costretta ad arrendersi con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo ...

Roland Garros – Serena Williams sul velluto contro Karumi Nara - la statunitense accede al terzo turno : Nessun problema per Serena Williams nel secondo turno del Roland Garros, la statunitense supera in due set la giapponese Nara Serena Williams non ha problemi a superare nel secondo turno del Roland Garros Karumi Nara, tennista giapponese numero 238 del ranking WTA. Tutto semplice per la statunitense, che impiega un’ora e sette minuti per stendere la propria avversaria, battuta con il punteggio di 6-3, 6-2. Match dunque a senso unico ...

Il look di Serena Williams al Roland Garros è un inno alla forza delle donne : Gli outfit di Serena Williams l’hanno resa icona di stile, e anche nel corso del Roland Garros, non ha lasciato nulla al caso. La nota tennista ha sfoggiato un abito bianco e nero che portava impresse quattro parole: madre, campionessa, regina, dea. La scelta è volta a celebrare le donne e il loro potere, oltreché una risposta tardiva alle polemiche generate lo scorso anno, durante lo stesso torneo. Aveva fatto discutere ...

Roland Garros 2019 : Serena Williams regala un set. Avanti Bertens e Barty - eliminata Caroline Wozniacki : Seconda giornata al Roland Garros 2019. Nel tabellone femminile c’era l’esordio di Serena Williams e l’americana si è qualificata per il secondo turno dopo aver sconfitto in tre set la russa Diatchenko con il punteggio di 2-6 6-1 6-0. La numero uno del mondo ha regalato il primo set, per poi scatenarsi nelle altre due frazioni. Nel prossimo turno Williams affronterà la vincente del match tra la giapponese Nara e la serba ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Caruso compie un capolavoro contro Munar. Serena Williams accede al secondo turno : Parigi si gode i francesi! Thiem in difficoltà : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam Parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...

Roland Garros : Serena Williams trema per un set - poi asfalta la Diatchenko : Roland Garros, Serena Williams ha vinto al terzo set contro la russa Diatchenko dopo aver perso il primo Roland Garros, Serena Williams ha superato il primo turno del torneo non senza affanni. La tennista americana ha infatti perso il primo set contro la Diatchenko, prima di dilagare chiudendo l’incontro al terzo. 6-2 per la russa nella prima partita, 6-1 6-0 senza storia nelle due successive in favore della Williams che dopo essere ...

Roland Garros 2019 : tanti big in campo. Esordio per Djokovic - Nadal e Serena Williams. : Seconda giornata al Roland Garros e scendono in campo i due principali favoriti per la vittoria finale nel tabellone maschile. Sul Philippe Chatrier faranno il loro Esordio Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il numero uno del mondo se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz in un primo turno da non sottovalutare per il nativo di Belgrado; mentre è molto più semplice la prima dello spagnolo che affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. In ...