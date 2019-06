“Non può permettersi 4mila euro d’affitto al mese? Lei è un morto di fame” Così

Tubercolosi - l’esperto : “Non si può negare che in molti Paesi da cui provengono gli immigrati la diffusione dell’infezione sia maggiore” : Riguardo le parole del Ministro Salvini sui migranti portatori di Tubercolosi il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT- Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Condivido molto il concetto di povertà (espresso da Salvini, ndr) che può essere esteso non solo agli immigrati ma anche a tutte le persone che vivono nel ...

Ius Soli - il ballerino-attivista Olumati : “Non c’entra nulla con immigrazione - noi nati qui. Governo? Può essere opportunità” : ”Lo Ius Soli non è né di destra né di sinistra. La sinistra l’ha sposato per lo stesso motivo per cui la destra non lo sposa: perché non l’hanno capito.” Così Sonny Olumati, il ballerino attivista per i diritti delle seconde generazioni, durante la presentazione del suo primo libro Il ragazzo leone a Roma, ritorna a parlare della legge sulla cittadinanza. ”Tutti i partiti legano lo Ius Soli all’immigrazione, ...

M5s - Luigi Di Maio sotto assedio. Gianluigi Paragone : “Non può ricoprire 34 incarichi” : Capo politico, vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico: Luigi Di Maio viene messo sotto accusa, all'interno del M5s, per i suoi tanti incarichi ricoperti contemporaneamente. Così arriva la richiesta di lasciare almeno uno di questi incarichi da parte di Paragone, Ruocco, Fattori e Lombardi.

Gli ultras della Curva B : “Non chiediamo investimenti folli ma di lottare quando si può” : Un comunicato per spiegare la propria posizione sulle proteste contro De Laurentiis, per fare chiarezza. A firmarlo sono gli ultras Napoli 1972 della Curva B. Nel volantino sono esposte le ragioni della contestazione. Gli ultras indicano come responsabili le parole e le azioni del presidente: “il quale non perde mai occasione di infangare Napoli ed i napoletani” Pur riconoscendo che la città non è certo priva di problemi e contraddizioni, gli ...

Sindrome alienazione parentale - Cassazione : “Non ha basi scientifiche e non può motivare affido esclusivo figli” : In attesa che a giugno riprenda l’esame del ddl Pillon, il contestato provvedimento della Lega sull’affido condiviso, la Corte di Cassazione emette una sentenza sulla “alienazione parentale”, la cosiddetta Pas (Parental Alienation Syndrome), uno dei temi più controversi affrontati nel testo del Carroccio. Secondo una certa giurisprudenza, la Pac diagnosticata a un figlio sarebbe dovuta al comportamento di uno dei genitori che, spesso ...

Governo - Giorgetti : “Non accuso Conte ma così non si può andare avanti. Ritrovare spirito di squadra” : “La mia riflessione è che se c’è un Governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il Governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il Premier, ma così non si può andare avanti, senza affiatamento. Questo affiatamento va ritrovato, sennò non si va avanti”. Lo afferma il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, nel corso di un incontro con la ...

Cartelli contro Salvini in Aula - lui : “Ognuno si diverte come può” e Mara Carfagna lo bacchetta : “Non siamo a scuola” : Cartelli contro Salvini mostrati nell’Aula della Camera da parte di esponenti del Pd durante il question time. Un’azione dimostrativa messa in atto proprio mentre il ministro dell’Interno sta rispondendo a un’interrogazione sulla vicenda della rimozione di uno striscione contro di lui, in occasione di una sua visita a Brembate, due giorni fa. Mara Carfagna, che presiedeva la seduta, ha chiesto di rimuovere i Cartelli, ha fatto intervenire gli ...

Alain Delon : “Non si può contestare la mia carriera” : Alain Delon reagisce alla petizione lanciata negli Stati Uniti contro la sua premiazione con la "palma d'onore" al Festival di Cannes. L'iniziativa americana, lanciata da una certa Margherita B. sul social network "Care2", condanna una serie di vecchie prese di posizione dell'attore francese accusato di essere "razzista, omofobo e machista". Dopo le polemiche di ieri, Delon ha dunque deciso di rispondere direttamente al quotidiano ...

Uno - “Non si può rispondere a un +2/+4 con un altro +2/+4” : l’annuncio dell’azienda che chiarisce le regole del gioco : “Se qualcuno cala una carta +4 , devi pescarne 4 e passare il turno. Non puoi calare +2 per far sì che il giocatore successivo peschi sei carte. Non si possono sommare nemmeno due +4 per far pescare al giocatore successivo otto carte”. Finisce così la “pacchia” per i giocatori di Uno, il celebre gioco in cui vince chi rimane per primo senza carte: a sorpresa infatti, l’azienda ha pubblicato un tweet in cui chiarisce una ...

Salvini al cancelliere austriaco Kurz : “Non può dare lezioni all’Italia” : Il governo italiano non ha molti amici a Bruxelles e nelle capitali europee, soprattutto quando si parla di conti pubblici e politiche migratorie. Non fanno sconti nemmeno coloro che governano in coalizioni con partiti alleati con la Lega. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz nell’intervista di ieri alla Stampa è stato molto chiaro sul rigore ch...

Ambra Angiolini non vuole sposare Massimiliano Allegri : “Non sento l’esigenza - lo amo e può bastare” : Ambra Angiolini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e lì ha parlato della sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due sono davvero innamoratissimi, come ha confermato anche lui la sera a Fabio Fazio, ma nonostante questo l’attrice non vuole sposarsi: “Ci ho messo tanto a pensare di piacermi e non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre ...

Juventus - senti Pirlo : “Non può essere titolare in questa Juve” : Juventus Pirlo- Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale Juventus e sulle scelte in vista del presente, ma soprattutto del futuro. Una Juve che andrà rinforzata per tentare il prossimo assalto Champions. Pochi dubbi per Pirlo, il quale ha così commentato: “A mio […] More

Matteo Salvini a Conte “Non si può andare avanti così” - il retroscena : Matteo Salvini a Conte “non si può andare avanti così”, il retroscena Che tra Lega e Cinque Stelle fosse in atto il gioco delle parti in vista del voto del prossimo 26 maggio era ormai chiaro a tutti. Lo stesso ministro Salvini, più volte, aveva derubricato a dialettica elettorale, gli attacchi contro il suo partito provenienti dall’alleato di governo. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. In meno di 24 ore le indagini ...

MotoGP - GP USA 2019 - Andrea Dovizioso : “L’asfalto è peggio di un anno fa” - Danilo Petrucci : “Non si può correre così” : Com’è ben noto se c’è una moto che soffre le sconnessioni del terreno (clicca qui per l’analisi del venerdì di Austin), o per meglio dire dell’asfalto, è sicuramente la Ducati. La moto di Borgo Panigale ha confermato questo trend nella prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Il fondo del Circuit of The Americas, infatti, nonostante l’intervento ...