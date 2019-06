Nintendo Switch Online | Volleyball | City Connection e Double Dragon 2 sono i titoli in

Crash Team Racing Nitro-Fueled : svelato il peso delle versioni Xbox One e Nintendo Switch : Ormai manca davvero poco all'arrivo sul mercato di Crash Team Racing Nitro-Fueled e gli addetti ai lavori hanno svelato il peso delle versioni Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Gamingbolt, se state pensando di giocare a questa nuova versione del Racing con protagonisti Crash e compagni, allora potete tirare un sospiro di sollievo in quanto il gioco occuperà solo 5.7 GB (che è più o meno in linea con gli standard della console). La pagina ...

Northgard - l'RTS a tema vichingo - arriverà su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch alla fine di quest'anno : Northgard, gioco di strategia in tempo reale ispirato ai vichinghi, si prepara ad arrivare anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Come riportano i colleghi di Eurogamer, il gioco assomiglia alla classica serie di Settlers. Il vostro scopo è di creare un insediamento vichingo ed espanderlo lentamente utilizzando risorse che troverete durante la vostra esplorazione. Ovviamente non mancheranno unità militari con cui sconfiggere i ...

Nintendo Switch : oltre venti titoli non ancora annunciati compaiono nel database di GameStop : E dopo aver svelato la possibile esistenza di una versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake, ora GameStop potrebbe aver involontariamente offerto importanti indizi sui piani di Nintendo per l'E3 2019.Come segnala NintendoLife, tramite Twitter l'insider Sabi ha svelato che nel database della catena sono stati aggiunti ben ventuno titoli per Nintendo Switch non ancora annunciati. La maggior parte presenta un prezzo di 59,99$, la cifra di listino ...

Cadence of Hyrule in arrivo a giugno su Nintendo Switch - pubblicato un primo video di gameplay : A quanto pare i rumor di ieri sull'arrivo di Cadence of Hyrule erano veri.Indie World per l'occasione ha pubblicato, come riporta Gamingbolt, un breve video di gameplay che mostra la struttura del gioco. Cadence of Hyrule è essenzialmente un crossover tra The Legend of Zelda e Crypt of the NecroDancer. Sviluppato da Brace Yourself Games, il titolo è un dungeon crawler basato sul ritmo con l'ambientazione e i personaggi di Zelda. Ogni area sarà ...

Devolver Digital celebra il suo decimo anniversario con una serie di sconti dedicati ai suoi titoli presenti su Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, l'editore Devolver Digital annuncia di voler festeggiare il suo decimo anniversario con una serie di sconti dedicati ai titoli presenti nell'eShop di Nintendo.Fino al 6 giugno sarete in grado di acquistare i più famosi titoli di Devolver Digital con sconti fino al 50%. Di seguito potete dare uno sguardo alla lista completa di tutti i giochi in promozione.Cosa ne pensate di questi sconti? Ne approfitterete? ...

Alcuni indizi suggeriscono l'arrivo di un gioco Call of Duty su Nintendo Switch : È piuttosto incredibile pensare che Nintendo Switch, la console più venduta in questo momento, non abbia ancora ricevuto un Call of Duty, qualcosa che, invece, è accaduto per ben due volte con Wii U. Certo, la famosa serie FPS di Activision non è esattamente adatta al pubblico di Nintendo, ma giochi come DOOM e Wolfenstein II hanno dimostrato che questi titoli possono funzionare sul sistema ibrido, quindi è strano che Activision non abbia ancora ...

Harvest Moon : Mad Dash è stato annunciato per PS4 e Nintendo Switch : Natsume ha annunciato Harvest Moon: Mad Dash per PlayStation 4 e Nintendo Switch, e come riporta Gamingbolt avremo ulteriori dettagli sul gioco in occasione dell'imminente E3 2019."Siamo entusiasti di annunciare un nuovo gioco per Harvest Moon, e offrire un primo sguardo del gameplay e delle funzionalità del gioco in occasione dell'E3 2019" dichiara il presidente e CEO di Natsume, Hiro Maekawa."I fan potrebbero essere sorpresi di quello abbiamo ...

Destiny Connect Tick Tock Travelers : Data di uscita per PS4 e Nintendo Switch : NIS America è fiera di annunciare che Destiny Connect: Tick-Tock Travelers arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 25 ottobre in Europa e l’1 novembre in Oceania! Quando la città di Clocknee celebra l’avvento di un nuovo millennio, il tempo si ferma improvvisamente e appare un’orda di macchine animate ostili. Spetta a una giovane ragazza di nome Sherry, al suo amico Pegreo e ad Isaac, il ...

Panic Button non sta lavorando a The Witcher 3 per Nintendo Switch : Negli ultimi giorni sono comparse alcune voci su un potenziale porting di The Witcher 3 per Nintendo Switch previsto per il mese di settembre e alcuni sostenevano che il gioco sarebbe stato portato sull'ibrida da Panic Button, già responsabile dei porting di DOOM e Wolfenstein II The New Colossus.Sfortunatamente, però, un rappresentante di Panic Button ha confermato su Reddit che lo studio non sta lavorando alla versione Switch di The Witcher 3, ...

Behaviour Interactive annuncia Dead by Daylight per Nintendo Switch : Behaviour Interactive è felice di celebrare il terzo anniversario del suo gioco horror multiplayer, Dead by Daylight. Lo sviluppatore ha colto l’opportunità per annunciare la data d’uscita e i contenuti aggiuntivi della versione Switch del gioco. Dead by Daylight su Switch: data d’uscita e contenuti Il gioco horror multiplayer, Dead by Daylight, sarà disponibile su Switch il 24 settembre 2019. Oltre ...

Among the Sleep Enhanced Edition è ora disponibile per Nintendo Switch : Cinque anni dopo il suo primo lancio, questo titolo horror è finalmente giocabile anche in movimento. Oggi, l’iconico gioco horror in prima persona Among the Sleep ha compiuto cinque anni! Un compleanno speciale, ovviamente, merita un regalo altrettanto speciale ed è proprio per questo che SOEDESCO e Krillbite hanno deciso di lanciare proprio oggi una versione fisica e digitale di Among the Sleep – ...

A quanto pare Assassin's Creed III Remastered per Nintendo Switch è un porting della versione originale per Wii U : Assassin's Creed III Remastered è stato pubblicato recentemente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La versione rimasterizzata include una grafica aggiornata, tuttavia sembra che la versione Switch non sia in realtà un remaster, quanto un porting.Come riporta Dualshockers, in un video, Digital Foundry confronta il gioco su Switch con una versione in esecuzione su PS4 e mostra una grande differenza di qualità. La risoluzione, la ...

Koei Tecmo annuncia Atelier Ryza per PC - PlayStation 4 e Nintendo Switch : Koei Tecmo e Gust hanno annunciato, attraverso l'apertura di un sito web, il nuovo capitolo della serie Atelier. Si tratta di Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and Secret Hideout, in arrivo per ora in Giappone quest'autunno.Per l'occasione sono stati condivisi alcuni dettagli riguardanti il titolo. Il personaggio principale si chiamerà Reisalin Stout, conosciuta come Ryza. Secondo quanto riportato da Gematsu la protagonista viene ...

The Witcher 3 cavalca verso Nintendo Switch : nuovi rumor confermano l’uscita sulla console ibrida : Senza paura di esagerare, The Witcher 3 può essere considerato non solo come uno degli actionRPG più belli dell'attuale generazione, ma anche come uno dei più influenti dell'intera storia del gaming. L'ultima incursione dello strigo Geralt Di Rivia su PC e console è infatti un vero e proprio capolavoro a tutto tondo, capace di mettere sul piatto una narrazione matura e intensa, così come personaggi realmente indimenticabili. Merito dei ...