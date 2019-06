La Commissione Ue : “Violate le regole sul debito. La procedura contro l’Italia è giustificata” : La Commissione europea ha deciso: la procedura per debito «è giustificata», ora la parola passa ai governi. Il collegio dei commissari ha dato il via libera questa mattina al rapporto in cui si sottolinea che «il criterio del debito non è rispettato». I fattori attenuanti indicati dal governo italiano non sono stati riconosciuti. Anzi, la deviazion...