ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Fumata grigia per il, nulla di fatto ancora sul fronteche ha deciso di attendere il parere del Tas per decidere l’eventuale sanzione per i rossoneri.inovviamente che aspetta giàdi sapere se gli sarebbe stata comminata l’esclusione dalla Europa League 2019/2020 per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio nel triennio 2016-2017-2018. La situazione è ferma dunque perché il Tas era già attivo per prendere una decisione su un ricorso del clubese contro la sanzione che prevedeva il pareggio del bilancio entro il 2021, con pene come l’esclusione dalle coppe europee, una multa da 12 milioni di euro e la limitazione della rosa nelle coppe europee a 21 giocatori. Laha deciso di attendere che venga emesso questo giudizio e nel caso il Tas desse ragione alentrambe le questioni passerebbero nelle mani della Camera ...

napolista : Delusione in casa #Milan, la #Uefa rimanda la sentenza attesa per oggi La Uefa ha deciso di attendere la decisione… - __savemysoul : RT @cometramonti: ero abbastanza triste e mi sono addormentata, mi sveglio ora e che succede? mamma mi urla contro che sono una delusione,… - _hollandisart : RT @cometramonti: ero abbastanza triste e mi sono addormentata, mi sveglio ora e che succede? mamma mi urla contro che sono una delusione,… -