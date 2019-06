Beautiful | ritorno tra Liam e Steffy? Il bacio di addio di Hope

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Steffy e Liam vicini al ritorno di fiamma : Nelle puntate americane di Beautiful è trascorso circa un anno dalla rottura ufficiale di Steffy e Liam . Poco dopo, Spencer ha sposato Hope (come noi italiani vedremo tra qualche giorno) e la Forrester non si è intromessa più nel loro rapporto. È stata al loro fianco nei giorni difficili della "morte" di Beth ed ha persino deciso di trasferirsi a Parigi insieme alle bambine per permettere alla coppia di salvare al loro matrimonio. Ma anche ...

Beautiful - anticipazioni americane : il ritorno di STEFFY - cosa accadrà? : Nelle puntate americane di Beautiful, STEFFY Forrester sarà presto nuovamente presente sulla scena. La pausa di maternità della sua interprete Jacqueline MacInnes Wood è infatti giunta al termine e, stando a Soaps In Depth, l’attrice riprenderà a lavorare sul set già in questi giorni. Negli Stati Uniti la differenza tra girato e messa in onda è solo di poche settimane, per cui STEFFY dovrebbe rivedersi in video già tra fine maggio o, al ...