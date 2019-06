Basket | positivo all’antidoping l’ala di Milano e della Nazionale Christian Burns

Doping – Brutta tegola per la Nazionale italiana di Basket e l’Olimpia Milano : Christian Burns positivo : Christian Burns risultato positivo : il cestista italiano ha fallito un test anti Doping lo scorso maggio A pochi giorni dalla grande festa della finale Scudetto di basket e della preparazione degli azzurri in vista dei Mondiali 2019 arriva un brutto colpo per la Nazionale italiana e l’Olimpia Milano : Christian Burns ha fallito un test anti Doping , effettuato da Nado Italia dopo una partita dell’Olimpia Milano contro l’Alma ...

Basket - i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Awudu Abass e Riccardo Moraschini da record - positivo anche Baldi Rossi : E’ una ventottesima giornata da record, quella che riguarda il settore italiani nel campionato di Serie A 2018-2019. Con due giornate ancora da disputarsi nella regular season l’innalzarsi di tutte le poste in gioco mette ulteriormente in luce le qualità di alcuni nostri giocatori. Uno dei due grandi protagonisti è Awudu Abass. La sua Brescia non riesce a espugnare Sassari, ma lui mette insieme una prestazione che ancora non ...