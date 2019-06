Barbara d’Urso rimprovera Zequila | “Questo è quello che pensi tu!”

lanostratv

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Pomeriggio 5: Antonioto in diretta dad’Ursod’Urso ha ospitato Antonioper il talk dedicato alla cronaca rosa. Argomento del giorno a Pomeriggio Cinque? Le follie delle persone ricche. Tra queste non poteva mancare Taylor Mega. Taylor è stata attaccata da, che l’ha accusata di non essere amata dai telespettatori e per questo avrebbero reso la sua permanenza all’Isola dei Famosi il più breve possibile. In difesa dell’influencer, è arrivata Patrizia Groppelli che ha ricordato ad Antoniodi essere noto soltanto per le sue mutande. Antonio non ha reagito bene e ha attaccato l’ex marito della Groppelli, accusandolo di essersi appropriato di un titolo nobiliare che secondo lui non gli appartiene. Questo èchetu! A me non interessa nulla del titolo dell’ex marito della ...

trash_italiano : tutti noi: “ok, ormai il trash è finito” Barbara d’Urso: “HOLD MY CAFFEUCCIO” - trash_italiano : ?????? Barbara d'Urso viziata da Denis Dosio ?????? #Pomeriggio5 - giulsmariotti : RT @marvelusbucky: Thor as Tommaso Romano de Roma Ma non di città, di dintorni Che poi la famiglia è dei paesi nordici quindi non è vero Q… -