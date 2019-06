Asus Designo Curve MX38VC | il monitor curvo da 37 | 5 pollici con ricarica wireless

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019)ha annunciato la disponibilità in commercio del, che si distingue per alcune caratteristiche accessorie molto interessanti. La chicca è la base d’appoggio che integra un caricatoreQi da 15 watt cheautomaticamente i dispositivi compatibili appena li si appoggia. Una comodità sia in ufficio sia a casa, che conferisce un tocco di originalità a un prodotto che di per sé è interessante, anche se non inedito. Lo schermo ha una diagonale utile di 37,5e risoluzione di 3.840 x 1.600 pixel, che vede il suo punto di forza negli angoli di visualizzazione di 178 gradi. Ottimo da usare per la produttività e buono come supporto per giocare, questo pannello con cornici sottili e tecnologia IPS ha un rapporto di forma di 21:9, una luminosità che raggiunge 300 candele al metro quadro e una copertura colore pari al 99% della gamma ...

