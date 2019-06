Sono fedele al rap I nuovi arrivati? Spesso non sanno di cosa ' rappano'

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Paolo Giordano L'artista pubblica il brano «Tijuana» e si prepara a un tour «Io a Sanremo? Non ci penso neanche» Se lui dice che «questo non è un brano usa e getta» c'è da credergli. Nel marasma di aspiranti tormentoni che arrivano tra maggio e giugno, Emis Killa pubblica Tijuana che riempirà il repack del disco Supereroe in uscita il 21 giugno. «Tijuana è una ragazza, non la famosa città, anche se questa è comunque una canzone caliente». A neanche trent'anni è uno dei rapper che arrivano da lontano con una bella dose di gavetta e senza aver mai fatto compromessi: Emis Killa è quello che vedete, un rapper di Vimercate che si è costruito passo dopo passo con freestyle (è stato campione italiano), dischi di successo e brani diventati mainstream come Maracanã, colonnara dei Mondiali di calcio di Sky. In poche parole, è credibile anche nei suoi eccessi di rapper. Però, Emis ...

il_brigante07 : RT @GumpForrest5: Premetto che io sono un Fedelissimo elettore del M5S, se volevo il 'COMUNISMO' avrei votato PD, quindi continuerò a esser… - candvyheart : vedo mutuals dire che hanno già fatto la valigia per parigi io ancora sono con la roba in mezzo ai piedi per tutta… - fe_tirado_bot : Non ci siamo mai incontrati. Io sono Tirado. Il fedele e capace aiutante di Valter, generale dell'esercito di Graze. -