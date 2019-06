Il Conte bis è già nato A Salvini la scelta di quanto tenerlo in vita

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Ancelotti ha deciso il regalo per il suo compleanno - bisogna acContentarlo” : Carmine Martino, giornalista ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato in entrata per gli azzurri. Le sue parole : “regalo di compleanno per Ancelotti? In termini calcistici vorrebbe un nuovo attaccante, io credo Lozano. Però anche Rodrigo è da tener d’occhio. Se ricordate a Dimaro, quando si andava a caccia dell’attaccante, già venne fuori il nome di Rodrigo tra i suoi preferiti quando tutti ...

MotoGp - Dall’Igna non si acContenta : “bisogna tornare a vincere - altrimenti niente Mondiale” : Interrogato sulla situazione della Ducati, il Direttore Generale del team ha espresso il proprio punto di vista La situazione non è sicuramente negativa, ma ciò non toglie che la Ducati debba alzare il livello delle proprie prestazioni per stare davanti a Marquez e alla Honda. AFP/LaPeresse Lo sottolinea con forza anche Gigi Dall’Igna che, intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato di essere soddisfatto ma non troppo ...

Onu - Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la lettera di critiche al decreto Sicurezza bis : Valutare la possibilità di “assumere un’iniziativa forte e unitaria” che diventi di fatto “nel ritenere irricevibile la richiesta”. In alternativa, “una dura presa di posizione del governo” da accompagnare alla risposta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive al premier Giuseppe Conte, e per conoscenza al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, chiedendo che tutto l’esecutivo si ...

Dl Sicurezza bis - Salvini a Conte e Moavero : “Italia risponda duramente ai richiami dell’Onu” : Matteo Salvini ha scritto una lettera al premier Conte e al ministro degli Esteri Moavero Milanesi, chiedendo che l'Italia risponda all'Onu, facendo la 'voce grossa'. Il motivo dello scontro è legato al Dl Sicurezza bis, che le Nazioni Unite hanno chiesto di bloccare. Per il vicepremier quelle dell'Onu sono "indebite invasioni di campo".

SPY FINANZA/ I poteri forti hanno bisogno di tenere in vita il Governo Conte : Una lettera dell'Ue sta per arrivare al Governo italiano. Una mossa che serve a nascondere una notizia più importante e allarmante

Elezioni europee - Salvini : lealtà a Conte - su Tav e opere mandato chiaro - bisogna fare : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle Elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

Conte e Salvini da Mattarella : dl sicurezza bis e famiglia dopo le elezioni : "Ho sentito Salvini e Di Maio econvenuto che è complicato tenere un Cdm giovedì o venerdì percui lo abbiamo rinviato alla settimana prossima, nel primogiorno utile", ha detto il presidente del Consiglio

Colle : non abbiamo il “Dl Sicurezza bis”. Salvini Contesta in tv : lo hanno : Il decreto Sicurezza bis continua ad essere tema di scontro nel mondo politico e istituzionale. Dopo la colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte fonti del Colle fanno sapere che non è stato portato dal premier alcun testo del decreto (neanche quello sugli aiuti alle famiglie) ufficialmente in visione al capo dello Stato. Immediata la replica, a Porta a Porta, del ...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Decreto Sicurezza bis dopo il voto L'asse Conte-Colle mette ko Salvini : Sconfitta di Matteo Salvini a pochissimi giorni dall'apertura delle urne per le elezioni europee. Il premier Giuseppe Conte scende in sala stampa a Palazzo Chigi e annuncia che i due decreti tanto attesi, quello Sicurezza bis e quello Famiglia, sono stati rimandati alla... Segui su affaritaliani.it

Superate criticità su testo! Decreto sicurezza bis - Conte rinvia il Cdm alla prossima settimana : Il Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis non si svolgerà questa settimana, ma verrà rinviato a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo un confronto con Di Maio e Salvini. Conte anticipa anche che "le criticità segnalate sul Decreto mi sembrano Superate".

Giorgetti : non ho accusato Conte ma così non si può andare avanti | Premier quasi due ore da Mattarella : salta cdm su dl sicurezza bis : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto sicurezza bis non ci sarà nemmeno questa sera: servono ulteriori approfondimenti. Alla dichiarazione di Giorgetti ha fatto seguito l'incontro tra Conte e Mattarella al Colle: si va a dopo le Europee

