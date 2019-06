È Claudio Morales il nuovo Diabolik?

aldiladelcinema

(Di martedì 4 giugno 2019) Fisico atletico, ex nuotatore agonista e 187 centimetri di altezza. È stato “avvistato” per le vie della città di Napoli l’attore che maggiormente ricorda, popolare ladro protagonista dell’omonimo fumetto creato dalle sorelle Giussani. Il nome èe ne danno conferma un recente commento della regista Simona Izzo su Facebook e una sua fotografia che il conduttore televisivo Piero Chiambretti – appassionato, appunto, di– ha postato sul proprio profilo ufficiale Instagram. Influencer con 139000 followers sul noto social network (@), non è un sosia del professionista del furto, ma lo interpreta alla perfezione e sembra veramente incarnarlo nella realtà. Non a caso, ne ha vestiti i panni in un fotoromanzo, a teatro, in eventi importanti come quello di Rabarbaro Zucca con Carolina Crescentini o quello della catena Hotel Meliá a Milano e ...

