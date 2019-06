Di Maio a Salvini | “Chi tradisce il contratto | tradisce il Paese”

Di Maio frena Salvini su codice appalti : Luigi Di Maio mette i cosiddetti paletti sul codice appalti. Sospese le norme inattuate come Albo unico imprese. Ecco nel dettaglio… L’accordo sul codice appalti sospende solo norme che già erano inattuate. Come, ad esempio, l’Albo unico delle imprese: non essendo costituito si chiedeva ai Comuni di nominare i commissari delle commissioni valutatrici da un Albo che non esisteva. In sintesi, stando alle parole del ministro del ...

Fratelli rom d'Italia - la lezione di De André (e non solo) per Salvini e Di Maio : Quello che so sui rom, il popolo romanì, l’ho imparato per lo più dalla musica, dalla cultura e non dalla strada, né dai pregiudizi della gente, istillata da politici che da sempre mettono persino la discriminazione nel paniere degli strumenti utili a raccattare voti.Così, anche il 2 giugno, data in cui si festeggia la Repubblica italiana, è diventato tappeto di scontro istituzionale. Grave perché ...

La telefonata che allunga la vita a Giuseppe Conte : contatto Di Maio-Salvini - il grillino si inginocchia : Arriva il giorno del chiarimento. Più o meno. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sentono al telefono. Come succede in questi casi, gli staff diffondono notizia di un «colloquio cordiale». Insomma, non si sono sfanculati. E, di questi tempi, è già un passo avanti. Prima della telefonata Di Maio era sa

CRISI DI GOVERNO - DI Maio AL QUIRINALE/ "Lega-M5s avanti" : telefonata ok con Salvini : CRISI di GOVERNO, telefonata tra Salvini e Di MAIO 'clima cordiale e sereno, si va avanti'. Leader M5s va da Mattarella, 'clima sereno con la Lega'

Di Maio e Salvini si sono sentiti. E hanno parlato di rimpasto : Una telefonata "lunga e costruttiva" di Luigi Di Maio a Matteo Salvini segna il "primo passo" verso la tregua e la sigla della 'pax' post elettorale tra M5s e Lega. Il colloquio è avvenuto ieri mattina prima delle 10 e fa seguito a una serie di messaggi che i due vice premier si sono scambiati lunedì, dopo l'appello di Giuseppe Conte, e tentativi di chiamata reciproci. Il confronto è comunque servito a dipanare in breve tempo il nodo dello ...

Chiarimento Salvini-Di Maio - tregua e riflessione su squadra. La preoccupazione di Mattarella : Una telefonata "lunga e costruttiva" di Luigi Di Maio a Matteo Salvini segna il "primo passo" verso la tregua e la sigla della 'pax' post elettorale tra M5s e Lega. Il colloquio e' avvenuto stamane prima delle 10 e fa seguito a una serie di messaggi che i due vice premier si sono scambiati ieri, dopo l'appello di Giuseppe Conte, e tentativi di chiamata reciproci. Il confronto e' comunque servito a dipanare in breve tempo il nodo dello sblocca ...

Sblocca cantieri - accordo Salvini-Di Maio : «Sospesa parte del codice appalti». Giovedì il voto : Dopo la «lunga e cordiale» telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio della mattinata, all'indomani dell'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e...

Di Maio al Quirinale da Mattarella : "Il governo vuole continuare" | Telefonata (e schiarita) con Salvini : Colloquio al Quirinale per fare il punto della situazione. Il vicepremier prova a spegnere le polemiche

Governo ultime notizie : telefonata Salvini-Di Maio - cosa si sono detti : Governo ultime notizie: telefonata Salvini-Di Maio, cosa si sono detti Governo ultime notizie – Dopo la conferenza stampa convocata dal Presidente del Consiglio Conte e tenutasi lunedì 3 giugno 2019 per chiedere maggiore coesione a Lega a e M5S per l’azione di Governo c’è già un primo risultato. Ovvero i due leader sono tornati a parlarsi e già questo, dopo le frizioni delle ultime settimane, è da considerarsi un obiettivo ...

Telefonata Di Maio-Salvini : prove di tregua : Una Telefonata cordiale. I due vicepremier in rotta di collisione provano a virare verso acque più calme. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono tra ieri sera e stamattina. Una conversazione "lunga e cordiale" per un "clima positivo" fanno sapere fonti M5s. Conte, ultimatum a Lega e M5S: 'Ditemi se volete continuare o mi dimetto' Di Maio e Salvini sono ...

Sblocca cantieri - Conte : 'Rischio caos con il super-emendamento della Lega' | 'Bene ritorno al dialogo Salvini-Di Maio' : "Il super-emendamento della Lega rischia di creare il caos". Lo ha affermato Giuseppe Conte, al suo arrivo a Torino per la bilateriale Italia-Commissione Ue per delineare nuove misure contro l'...