Consiglio d’Europa | “Il ‘bacione’ di Salvini a Saviano per annunciare la revisione della

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Si tratta di una “intimidazione attribuibile allo Stato”. Non è andato giù alil “bacione” che il ministro dell’Interno Matteoha inviato a Roberto, annunciando sui social ladei metodi per l’assegnazione delle scorte. L’organizzazione internazionale ha aggiunto quella che considera una “minaccia” del titolare del Viminale alle ‘allerte’ pubblicate sulla piattaforma per la protezione dei giornalisti. Un monito nei confronti del vicepremier da parte di Strasburgo che ha classificato il caso tra quelli di massima pericolosità per l’incolumità dei giornalisti. Il casus a cui si fa riferimento risale alla scorsa settimana, quandoaprì una sua diretta Facebook con un “bacione a” per poi proseguire: “Sto lavorando anche a unadei criteri per le ...

HuffPostItalia : Il Consiglio d'Europa in allerta per il ritiro della scorta a Saviano - repubblica : Scorta a Saviano, allerta del Consiglio d'Europa per le parole di Salvini: 'Caso di intimidazione' - fattoquotidiano : Finanziamento dei partiti, il Consiglio d’Europa contro la Germania: “Non raggiunge gli standard” -