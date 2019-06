Buca stradale | risarcimento danni e come fare se ricoperta d’acqua

termometropolitico

(Di martedì 4 giugno 2019)sesed’acqua È purtroppo ben nota a tutti, automobilisti e semplici pedoni, la sempre più alta diffusione delle buche nelle strade della nostra penisola. In questo articolo vediamo, di seguito, che tipo di tutela è possibile attivare per ottenere, nell’ipotesi in cui – a causa della presenza di una– sono stati prodottia cose o persone. E ci soffermeremo alla fine sull’ipotesi del danno causato dad’acqua Se ti interessa saperne di più sulla multa in caso di circolazione con bici elettrica, clicca qui.: le ragioni del fenomeno e perché incidono sulla circolazione dei veicoli In effetti, le buche, spesso all’apparenza innocue e anche da alcuni sottovalutate, ...

SylvieTropez : Buca stradale vicino casa - laleggepertutti : Buca stradale vicino casa - -