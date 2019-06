ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Multinazionali, fornitori asiatici, consumatori e università. Fin dalle prime stoccate, è parso chiaro come le frizioni commerciali trae Stati Uniti avrebbero travolto settori e interlocutori non statali, vittime indirette di un braccio di ferro che assume sempre più i connotati di una maratona per l’egemonia tecnologica mondiale. Basta pensare alla “guerra proxy” lanciata contro Huawei e in procinto – secondo la stampa internazionale – di coinvolgere anche i colossi cinesi della videosorveglianza. Non è un caso che, superate le lamentele puramente commerciali, nei comunicati rilasciati dall’amministrazione Trump lavenga ormai descritta sempre più spesso come una minaccia per la sicurezza nazionale. Bloccarne l’accesso a infrastrutture e informazioni sensibili è diventata una priorità per, anche a costo di innescare un ...

Noovyis : Un nuovo post (Tensione Cina-Usa: stretta di Washington sui visti di ricercatori, studenti e docenti di Pechino. Ti… - notizieoggi_com : Alta tensione Usa-Cina: Huawei ha un piano b: sistema operativo alternativo a Google- - newscomunicati : #annunci #news -