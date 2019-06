«Rocketman» | perché la colonna sonora cantata da Taron Egerton è una forza

gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) Di solito funziona al contrario: vedi il film, vuoi riascoltarne la musica. Connon è da escludere che possa essere anche l'opposto. Perché ladel film, in cui il produttore e compositore Giles Martin ha preso i successi iconici di Elton John adattandoli per il progetto e il suo interprete principale come fossero stoffa per un abito di grande sartoria di Savile Row, ha una suae una sua energia. Per chi ha apprezzato l'inedito biopic musical è un filo rosso per riviverne le emozioni. Per chi, come vi scrive, ha apprezzato l'occhio diverso e la sincerità del progetto, ma un po' meno lo sviluppo della trama, può costituire una vera e propria riscoperta. Per chi non abbia ancora messo piede in sala per vedere il primo titolo must di questa estate cinematografica, è un ottimo strumento di avvicinamento. E non ...

OndaMusicale : Rocketman: ecco perchè il film è migliore di Bohemian Rhapsody - xfightfordreams : Non mi esprimo sulla faida Rocketman vs Bohemian Rhapsody perché è da dicembre che ne parlo e credo che si sia capito come la penso - lizgrenat : no mamma tu non capisci io DEVO riguardare #Rocketman perché la prima volta non ci ho capito un cazzo durante le se… -