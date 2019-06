Gli alberghi sono prestigiosi ma la sicurezza informatica lascia molto a desiderare

Alpitour - un'altra svolta green per Gli alberghi : VOIhotels, la catena alberghiera del gruppo Alpitour che riunisce 18 strutture in Italia e all'estero, dopo aver annunciato di recente il proprio impegno sulla sostenibilità, attraverso l'abolizione ...

CoopGourmet : concorso di cucina a Cortina per Gli istituti alberghieri bellunesi e trevigiani - con utilizzo di prodotti delle coop locali : ... promuovendo i sapori e i valori del nostro territorio, avvicinando al contempo le Istituzioni, la comunità civile e soprattutto i giovani al mondo cooperativo. Sono questi i principali obiettivi che ...

Liguria - trionfo della Lega : stop contributi aGli alberghi che ospitano migranti : In Liguria il consiglio regionale ha da poco approvato una proposta della Lega in merito all'eliminazione dei contributi agli alberghi che ospitano i migranti. La nuova norma si andrà a integrare al provvedimento numero 15 del 2008 in merito agli incentivi alle imprese del settore turistico per la riqualifica e sviluppo dell'offerta turistica. Liguria, nuova legge esclude dagli incentivi le strutture che hanno ospitato migranti Il documento è ...

La regione Liguria non darà fondi aGli alberghi che hanno ospitato i migranti : La regione Liguria ha approvato una proposta di legge della Lega che escluderà dai fondi regionali per lo sviluppo del turismo e la riqualificazione turistica tutte le imprese alberghiere che negli ultimi tre anni hanno ospitato i migranti. La proposta è

La catena alberghiera Marriott introdurrà un servizio per Gli affitti brevi di case per fare concorrenza ad Airbnb - dice il Wall Street Journal : La catena alberghiera Marriott, la più grande al mondo, sta avviando una nuova attività di affitti brevi di case per fare concorrenza ad Airbnb e altre società simili, e, secondo alcune fonti del Wall Street Journal, potrebbe presentare la novità

Rimini - il ritorno deGli alberghi a ore : Rimini, 29 aprile 2019 - C'era una volta l'albergo a ore . E c'è ancora. Tornato in auge grazie allo spauracchio delle super multe e dell'ordinanza del sindaco che mette in croce i clienti più ...

Federalberghi : cedolare suGli affitti brevi - un mesto compleanno : Roma, 24 apr., askanews, - Per la cedolare secca sugli affitti brevi è 'un mesto compleanno, in cui non c'è nulla da festeggiare'. Lo afferma il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ricordando '...

Sri Lanka - i turisti italiani : 'Chiusi neGli alberghi - vogliamo andare via da Colombo' : ... non molte ore dopo, hanno dovuto rassicurare amici e parenti che non erano in pericolo di vita, nonostante le drammatiche immagini trasmesse dai telegiornali di tutto il mondo. Giusi Bortone, ...

Sri Lanka - sotto attacco cristiani e turisti. Devastati Gli alberghi di lusso frequentati dagli stranieri : «Almeno 35 morti» : Pasqua di sangue in Sri-Lanka. Le esplosioni hanno colpito le chiese, piene di fedeli per la celebrazione della Pasqua, e i lussuosi hotel pieni di turisti stranieri. Lo Shangri-La Hotel, il...

