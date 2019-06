Studia sotto al lampione perché non ha luce in casa | un video gli cambia la vita

Bimbo povero del Perù Studia sotto un lampione : milionario gli paga le bollette (VIDEO) : 'Prima o poi, arriverà il mio momento. Per questo devo studiare e preparare me stesso'. Un giovanissimo peruviano della città di Moche, Victor Angulo Córdoba, appena undici anni di età, evidentemente ha preso alla lettera questa celebre affermazione di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti di America. Proveniente da una famiglia estremamente povera, l'adolescente, sprovvisto in casa di energia elettrica per l'illuminazione ...