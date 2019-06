Da Charlize Theron a George Clooney | quante manie hanno le star

ilgiornale

(Di domenica 2 giugno 2019) Alessandro Pagliuca L'attrice, che ha appena rivelato che la sua ossessione le crea problemi persino con gli uomini, è in buona compagnia Belli, sicuri, senza debolezze. Siamo abituati a guardare ai personaggi famosi come a modelli perfetti, lasciandoci abbagliare dall’immagine che ci rimandano da schermi e passerelle. Ma nella vita reale anche le celebritàle loro fissazioni e devono imparare a conviverci esattamente come capita a noi comuni mortali., per esempio, ha appena rivelato, durante il programma televisivo The Late Late Show di James Corden, che la sua mania dell’ordine le crea problemi anche nella vita sentimentale. L’attrice, infatti, odia avere la casa piena di cianfrusaglie e getta via tutto quello che le capita a tiro, anche se si tratta di cose che non le appartengono. "Penso sia difficile avere una relazione con me. Stavo con un uomo e ...

