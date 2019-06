Sla | Palumbo vittima di una truffa | l’ok alla cure in Israele era un falso “Infranto il

Paolo Palumbo - sui social insulti choc allo chef malato di Sla : «Non darti da fare - tanto morirai» : Paolo Palumbo è il malato di Sla più giovane d’Europa: da tempo combatte la sua battaglia per ottenere la terapia sperimentale Brainstorm, adottata negli Usa e in Israele, e per raggiungere il suo obiettivo ha lanciato da qualche mese una raccolta fondi e una pagina Facebook. Ma Paolo, come spesso accade in questi casi, ha dovuto fare i conti ultimamente con la parte più disumana dei social: gli insulti da parte degli haters. È stato suo ...

Sla - Paolo Palumbo ha poco tempo per combattere. Ma possiamo aiutarlo : Si chiama Brainstorm ed è l’ultima speranza per Paolo Palumbo, che detiene un triste record: quello di essere il più giovane malato di Sla in Europa. La terapia sperimentale, che arriva da un team di medici e ricercatori dell’ospedale di Hadassa in Israele, agisce a livello bulbare e fa sì che la sclerosi laterale amiotrofica si fermi e regredisca di alcuni stadi. Ciò vorrebbe dire dare la possibilità a Paolo di tornare a mangiare, ...

Sla : dopo lo sciopero della fame - Palumbo accede a terapia ma non in Italia. “Andrò in Israele - lotto per averla anche qui” : “Mi è arrivata una comunicazione per e-mail”, racconta Paolo Palumbo. La Brainstorm gli ha dato l’ok ad essere inserito nel suo omonimo programma sperimentale di cura in Israele. dopo lo sciopero della fame del ragazzo malato di SLA, durato dal 27 marzo al 9 aprile, per portare anche in Italia la sperimentazione avanzata in Fase III, finalmente Paolo ha ottenuto un primo passo in avanti: l’azienda responsabile della terapia ...

Chef Palumbo malato di Sla ammesso alla terapia sperimentale in Israele : ORISTANO - 'Ciao a tutti, diciamo che è ufficiale. Ho ricevuto la mail dove vengo accettato per essere sottoposto alla sperimentazione in Israele del protocollo Brainstorm. Non ho parole per ...

Dodici giorni di sciopero della fame per Paolo Palumbo - malato di Sla : "Voglio una cura - sostenetemi" : ... perché lo Stato deve garantire la più ampia possibilità di accedere a terapie sperimentali in tutti quei casi in cui la scienza medica non è giunta a soluzioni certe e definitive per la cura di ...