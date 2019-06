Meteo | massime infuocate al Nord | +33°C a Merano | molto più freddo al Centro-Sud con

Meteo : Lombardia - domani massime fino a 31 gradi - poi torna l'instabilità : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - L'espansione di un promontorio anticiclonico di origine atlantica garantisce sulla Lombardia un fine settimana all'insegna della stabilità, con sole e temperature in aumento fino a valori estivi. Lunedì, pur rimanendo ancora una giornata calda e prevalentemente soleggiat

Meteo : Lombardia - domani tempo stabile - massime fino a 23 gradi : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Sulla Lombardia tempo stabile e in gran parte soleggiato secondo il bollettino Meteo dell'Arpa. domani , 1 maggio, prevalenza di sole ovunque e temperature in aumento, mentre giovedì è previsto un primo modesto impulso perturbato dall'Atlantico, il quale provocherà preci

Previsioni Meteo Lombardia : domani 1° Maggio tempo stabile - massime fino a +23°C : “Sulla Lombardia tempo stabile e in gran parte soleggiato grazie al coinvolgimento di un’area di alta pressione distesa tra l’Europa Occidentale e il Mare del Nord. domani , 1 Maggio , situazione simile con prevalenza di sole ovunque e temperature in aumento, mentre giovedì è previsto un primo modesto impulso perturbato dall’Atlantico, il quale provocherà precipitazioni sparse a ridosso di Alpi e Prealpi. Successivamente è ...

Meteo - le temperature massime del 25 Aprile : clima estivo al Centro/Sud - picchi di +34°C in Campania [DATI] : Meteo – clima estivo su gran parte d’Italia in questo 25 Aprile 2019, con tanta sabbia del Sahara sulle Regioni del Centro/Sud dove le temperature hanno raggiunto picchi particolarmente elevati: varie Regioni (Campania, Lazio, Umbria, Sicilia e Calabria) hanno superato il muro dei trenta gradi centigradi, con picchi elevatissimi in Campania. Ecco le temperature massime più elevate di oggi: +34°C ad Acerra, +33°C a Caserta, Mercato S. ...