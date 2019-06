Firenze Il sindaco Dario Nardella ha scelto la giunta ma sarà subito rimpasto

Firenze - Nardella riconfermato sindaco : 6.23 Il sindaco uscente di centrosinistra Dario Nardella è stato riconfermato nelle elezioni comunali di Firenze con il 57,05% dei voti, secondo dati ufficiali del Viminale a fine spoglio. Il candidato del centrodestra Ubaldo Bocci si è fermato al 24,79%, e quello del Movimento 5 stelle Roberto Blasi solo al 6,6%. Ha ottenuto il 7,29% invece la candidata Antonella Moro Bundu, sostenuta anche da Sinistra italiana. Il Partito democratico ha ...

Firenze - proiezione elezione sindaco : 16.28 NARDELLA 52,0 Centrosinistra BOCCI 30,9 Centrodestra MORO BUNDU 7,0 Sinistra Copertura campione 16% Consorzio Opinio Italia per Rai Ricerca soggetta a errore statistico

Fiorentina-Commisso - il sindaco Nardella : “Rapporti Firenze-Usa fortissimi” : Spesso, ultimamente, è intervenuto sulle questioni della Fiorentina, che in campo non sta di certo vivendo un momento fantastico. Ma la notizia di ieri mattina in merito alla trattativa con l’imprenditore italo americano Rocco Commisso ha un po’ allontanato le attenzioni. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, però, è intervenuto anche su questo dopo aver votato questa mattina in un seggio elettorale del capoluogo toscano. Ecco ...

Firenze al voto anche per il sindaco - nove i candidati : Ballottaggio o non ballottaggio? E' la domanda che frulla nella testa dei due principali candidati alle elezioni comunali di Firenze (si vota domani, insieme alle Europee). Il primo cittadino uscente, del Pd, Dario Nardella, è il favorito, come da tradizione in questa città. Nardella punta al secondo mandato, che si aggiungerebbe anche alla parte da reggente quando Matteo Renzi divenne presidente del Consiglio. Il suo maggiore oppositore è ...

Firenze - Nardella (Pd) e Bundu (sinistra) disertano dibattito in una scuola perché c’è il candidato sindaco di Casapound : Doveva essere l’ultimo dibattito prima delle elezioni amministrative del 26 maggio per la conquista di Palazzo Vecchio. E invece no perché, dopo la polemica sulla presenza dell’editore Altaforte al Salone del Libro di Torino, il sindaco di Firenze Dario Nardella (Pd) e la candidata della sinistra Antonella Bundu hanno rinunciato facendo saltare il confronto. Il motivo? La presenza, davanti agli studenti dell’Istituto tecnico Marco Polo, del ...

Anche un architetto di Olbia si candida a sindaco di Firenze : Roberto De Blasi candidato a Firenze. E' originario di Olbia il candidato a sindaco di Firenze. Si chiama Roberto De Blasi , ha 43 anni. è un architetto e si candida con il Movimento5Stelle. Vive da ...

Elezioni comunali - si vota per il nuovo sindaco di Firenze : Il 26 maggio si vota per le Elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco di Firenze: chi sono i candidati, come si vota e...

Coppa Italia - il Sindaco di Firenze Nardella punge i viola : “Diamo un senso a questa annata” : Giovedì si gioca il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Se per i nerazzurri è una sfida che non fa altro che alimentare la voglia di far bene, magari ripetendo quanto già sta facendo in campionato, per i viola non è altro che un’occasione di riscatto rispetto ad un campionato così così. E a confermarlo è anche il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha parlato della sfida. Ecco le sue parole: ...

Stadio Firenze - il candidato Sindaco Bocci : “Non si sa per quale motivo il problema nuovo impianto si debba rimandare” : Il candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative a Firenze, Ubaldo Bocci, è stato ospite di “Lady Radio” parlando della possibile realizzazione di un nuovo Stadio nel capoluogo toscano. Ecco le sue parole: “Dopo 12 anni sarebbe il caso che ci si riflettesse un po’ meglio perché qui c’è un ping pong fra la società viola e l’amministrazione comunale dove non si sa per quale motivo questo ...

Comunali Firenze - nel 2014 l’attuale candidato sindaco della Lega organizzò una cena per sostenere Nardella : Non solo l’amicizia con Marco Carrai e quella foto abbracciato a Matteo Renzi che non sono certo piaciuti alla base leghista. Adesso il candidato del centrodestra a Firenze, Ubaldo Bocci, rischia di scivolare anche su una cena organizzata quattro anni fa (11 maggio 2014) nella sua abitazione in centro a Firenze. L’obiettivo? sostenere l’allora candidato sindaco del Pd dopo le dimissioni di Renzi, Dario Nardella. L’episodio è stato rivelato ...