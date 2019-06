Conte entra in casa Inter Ma gli interisti già si spaccano

Inter - Stankovic : “Conte è un grande allenatore. Spalletti ha centrato l’obiettivo” : Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter, Dejan Stankovic, ai microfoni di Sky Sport 24, su Spalletti e sull’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra: “Non sono qui a dare giudizi, non lavoro per l’Inter, sono il primo tifoso di questa squadra e se parliamo di Spalletti e Conte parliamo di due grandi allenatori”. “Spalletti ha centrato l’obiettivo Champions, poi come mi diceva sempre ...

Pd - Delrio : “Salvini è un bullo da bar che promette e quando rientra a casa sta zitto. Conte? Non va neanche calcolato” : “Salvini? Si preoccupa tutto il giorno di minacciare. Prima minaccia Saviano, poi dice che il problema delle scorte non va affrontato in maniera politica. Ma allora perché minacci Saviano? Quel ‘bacione’ è una provocazione, è una minaccia. Poi lui ci ha abituato alle retromarce. Prima dice che si farà processare, poi scappa anche grazie al M5s“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è ...

Governo - Conte : no polemiche sterili - concentrati ad andare avanti : Roma, 4 mag., askanews, - 'Non alimentate polemiche sterili, mi sembra che stiamo lavorando, siamo tutti concentrati a portare avanti l'esperienza di Governo. Non raccogliete false notizie, false ...

Salvini ai Contestatori di Tivoli : "Mi fate tenerezza - con il lavoro non c'entrate nulla" : Agenzia Vista, Tivoli, RM,, 01 maggio 2019 Salvini ai contestatori di Tivoli: 'Mi fate tenerezza, con il lavoro non c'entrate nulla' 'Ero preoccupato di non aver visto ancora cinque comunisti, mi fate ...

Dl crescita - nessun rimborso ai “cervelli” tornati in Italia che hanno pagato tasse in più dopo Contestazioni delle Entrate : Gli scienziati e ricercatori tornati in Italia dall’estero e “stangati” dall’Agenzia delle Entrate non riceveranno alcun rimborso nel caso abbiano già pagato le cifre richieste dal fisco. Questo nonostante il decreto crescita, pubblicato martedì sulla Gazzetta ufficiale, metta una pezza al pasticcio degli accertamenti avviati nei confronti dei “cervelli” di rientro che avevano beneficiato del regime fiscale di ...

Salvini Contestato a Tivoli - lui sfotte dal palco : “Mi fate tenerezza - con il lavoro non c’entrate nulla” : “Faremo un’area geografica che protegge i comunisti, perché sono una specie simpatica. Quelli che nel 2019 credono nella falce e martello mi fanno simpatia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è rivolto ad un gruppetto di contestatori arrivati nel corso del suo comizio elettorale a Tivoli. “Ero preoccupato perché non avevo visto ancora cinque comunisti – ha aggiunto – Ora sono arrivati i ...

(video in caricamento)Carla Signoris è la conduttrice, o narratrice, di Grande Amore, il nuovo programma di Rai 3, in onda da domenica 14 aprile 2019, alle ore 20:30.prosegui la letturaGrande Amore, Carla Signoris a Blogo: "Stefano Coletta sta dando un'idea editoriale a Rai 3 e sono contenta di esserne rientrata" (Video)

Conte al Salone del Mobile di Milano : al via Centrale di Progettazione : Conte: "Siamo nel pieno della fase 2 del Governo, con decreto sblocca cantieri, decreto crescita, Investitalia, Strategia Italia, il Proteggi Italia

