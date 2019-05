U&D | Angela e Alessio si conoscevano prima della scelta? La Mennoia | ' Solo

U&D - Angela non ha dubbi su Campoli : 'Sono sicura della scelta' : La scelta di Angela Nasti è l'argomento del giorno tra i telespettatori di Uomini e donne. La tronista ha stupito i fan, decidendo di continuare a frequentare Alessio Campoli contro ogni aspettativa della vigilia. Tutti i pronostici davano come super favorito il corteggiatore Luca Daffrè, soprattutto dopo che lei era tornata a riprenderlo a Milano scambiando con lui lunghi baci appassionati. Lo stesso Alessio era rimasto amareggiato dopo la ...

Gossip U&D - Luca Daffrè in lacrime dopo il rifiuto di Angela : 'Sono stato screditato' : Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima scelta ufficiale di questa seconda parte della stagione di Uomini e donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima a congedarsi dal pubblico che segue la trasmissione pomeridiana è stata la bella Angela Nasti, la quale ieri pomeriggio ha coronato il suo sogno d'amore sbaragliando un po' le carte in tavola e tutti i pronostici che erano stati fatti alla vigilia ...

U&D - le parole di Daffrè ad Angela Nasti dopo la scelta : 'Ti auguro tanta felicità' : Il percorso di Angela Nasti sul Trono Classico di Uomini e Donne, si è concluso con la messa in onda della fatidica scelta. Nonostante Luca Daffrè non sia stato il prescelto, ha riservato delle belle parole alla tronista. Uomini e Donne, Angela sceglie Alessio: Luca nonostante tutto le augura il meglio Angela Nasti al momento di affrontare i due corteggiatori, è apparsa piuttosto commossa. Nelle scorse ore anche Chiara Nasti aveva riferito lo ...

U&D - Angela ha scelto Alessio a sorpresa : lui ha risposto 'sì' : La prima puntata in diretta di Uomini e Donne dedicata alle scelte dei tronisti, è appena terminata: contrariamente a quello che pensava la maggior parte del pubblico, Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli. Il "favorito" Luca Daffrè, dunque, è stato rifiutato dalla bella napoletana dopo un soggiorno in villa molto movimentato. Il corteggiatore romano, dopo un lungo discorso, ha risposto affermativamente alla proposta della ragazza di diventare ...

U&D - trono classico : la scelta di Angela è Alessio Campoli : Oggi, 29 maggio è stata trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono classico. È arrivata la primavera e con essa anche il periodo in cui i tronisti di Uomini e Donne concludono il loro percorso nello show con la classica scelta di rito con tanto di petali rossi. Il rituale non è cambiato e poche ore fa è andata in onda la scelta della tronista Angela Nasti che ha deciso di uscire dal programma ...

U&D - scelta di Angela : oggi la Nasti sceglierà tra Luca e Alessio : oggi 29 maggio 2019, a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda la prima delle tre puntate di Uomini e donne dedicate alle scelte dei tronisti. La prima a decidere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni, dovrebbe essere Angela Nasti, la quale sarà chiamata a dover decidere con chi continuare il percorso al di fuori degli studi televisivi tra i due corteggiatori Luca Daffrè e Alessio Campoli. Grande ...

U&D - Chiara Nasti rivela le emozioni della sorella : 'Angela esaurita per la scelta' : Manca ormai davvero poco alla messa in onda delle tre puntate del Trono classico di Uomini e Donne dedicate alle scelte dei tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. La prima che dovrà prendere la propria decisione riguardo a chi frequentare al di fuori del dating show di Mediaset sarà la tronista partenopea Angela Nasti: la scelta della giovane 19enne napoletana andrà in onda domani pomeriggio in diretta su Canale 5, vedremo ...

Spoiler U&D : la Cavaglià la prima a decidere - Angela Nasti l'ultima il 31 maggio (RUMORS) : Venerdì 31 maggio si concluderà la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne: l'ultima settimana di messa in onda del dating-show di Canale 5, sarà interamente dedicata alle decisioni finali di tutti i protagonisti, sia Over che giovani. Da mercoledì prossimo, in particolare, il pubblico assisterà alle puntate in diretta incentrate sulle scelte dei tronisti in carica. Stando a quello che riporta "Vicolo delle News", la prima a scegliere dovrebbe ...

U&D - l'ordine delle scelte : Giulia il 29 - Andrea il 30 e Angela il 31 maggio (RUMORS) : Chi sarà il primo tronista di Uomini e Donne a scegliere? A rispondere a questa domanda che si stanno facendo in tanti da diversi giorni, è stato "Vicolo delle News" alcune ore fa. Stando a quello che si legge sul popolare blog, la prima protagonista del Trono Classico a prendere la sua decisione finale, dovrebbe essere Giulia. l'ordine in cui avverranno le scelte in diretta corrisponderebbe a quello cronologico in cui sarebbero stati registrati ...

Anticipazioni U&D - Angela delude Alessio : 'Sceglierti oggi sarebbe un ripiego' : oggi 24 maggio va in onda l'ultima puntata settimanale dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Si tratterà anche dell'ultimo appuntamento prima delle scelte dei tronisti Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta che concluderanno il loro percorso televisivo a fine maggio. Come annunciato da Raffaella Mennoia su Instagram, le decisioni definitive verranno prese in studio in diretta per evitare la fuoriuscita di Anticipazioni. Le date ...

La novità di U&D : Andrea Zelletta - Giulia Cavaglià e Angela Nasti sceglieranno dal vivo : La stagione 2018/2019 di Uomini e Donne sta per concludersi con il botto: la redazione, infatti, ha deciso di non registrare più nessuna puntata del Trono Classico per un motivo molto importante. Come ha anticipato Raffaella Mannoia ieri sera, le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià saranno fatte in diretta: dal 29 al 31 maggio probabilmente, dunque, il pubblico assisterà alle decisioni finali del tre tronisti dal vivo, ...

Anticipazioni U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela registrate in tre giorni diversi : Dopo aver anticipato che l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne era fissata per lunedì 27 maggio, "Vicolo delle News" ha aggiornato i suoi lettori su un cambiamento dei piani stabilito dalla redazione. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti avverranno in tre puntate differenti, registrate tra il 29 e il 31 maggio. Non si sa ancora se le decisioni finali dei ...

U&D - Baldassarre contro Angela : 'Poche donne riescono a stare al mio fianco' : Uomini e donne sta per giungere al termine di questa stagione, così i tronisti in carica si trovano sempre più vicini alla scelta finale. Durante l'ultima puntata dello storico dating di Canale 5, i telespettatori hanno assistito all'eliminazione di Fabrizio Baldassarre da parte di Angela Nasti. Al termine della puntata il corteggiatore ha avuto un duro sfogo nei confronti della tronista partenopea. La puntata che riguardava l'eliminazione di ...