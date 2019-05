agi

(Di venerdì 31 maggio 2019) L'continua a dare spettacolo. Nella notte doppia colata lavica. Il vulcanologo'Ingv di, Boris Behncke, parla di "gran bella eruzione", iniziata nelle prime ore del 30 maggio sui due lati del Nuovo Cratere di Sud-Est e proseguita. Le colate di lava, ben alimentate, si sono mosse dentro la Valle del Bove, continuando una rumorosa attività stromboliana alle bocche eruttive. L'avverte: "Attenzione alle bufale, che ovviamente stanno nuovamente girando a go-go: il fatto che ci sia questa nuova eruzione in corso non significa per niente che ci saranno di nuovocome ambre. Certo, siamo in una zona ad alto rischio sismico, ma questo è a prescindere dalle. La maggior partesui fianchisono precedute da modesta attività sismica, che però questa volta non c'è stata". In alcuni ...

ElisThomasD : RT @Agenzia_Italia: Le eruzioni dell'Etna non c'entrano con i #terremoti a Catania, dice l'esperto - Agenzia_Italia : Le eruzioni dell'Etna non c'entrano con i #terremoti a Catania, dice l'esperto - Agnese73186871 : Struggente riflessione dell'umanità con l'ambiente: il destino di Roma fu deciso da imperatori, soldati, barbari, e… -